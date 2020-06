W Parku Śląskim mają pojawić się odnawialne źródła energii

W Parku Śląskim – największym śródmiejskim parku w kraju – mają pojawić się odnawialne źródła energii, stacje ładowania rowerów i hulajnóg czy zasilane energią słoneczną ławeczki z hotspotami. Panele fotowoltaiczne miałyby m.in. pokryć modernizowaną parkową halę wystaw Kapelusz.

"List intencyjny ws. poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Parku Śląskiego" władze zarządzającej nim, należącej do samorządu woj. śląskiego spółki, podpisały w czwartek z przedstawicielami koncernu Tauron.

Członek zarządu woj. śląskiego Beata Białowąs mówiła przed podpisaniem listu, że pokazuje on m.in., jak można czerpać z dostępnych także w tym regionie zielonych zasobów. "Cieszę się, że jedną z inwestycji w Parku Śląskim będzie modernizacja hali Kapelusz, którą zna każdy mieszkaniec woj. śląskiego, a która ma być samowystarczalna, jeśli chodzi o energię" - dodała.

Prezes Parku Śląskiego Agnieszka Bożek przypomniała, że park, który co roku odwiedza ok. 3 mln osób, w tym roku obchodzi 70. urodziny. "To najwyższa pora, czas, aby wprowadzić do niego nowe, świeże technologie" - oceniła.

"Dzięki tej współpracy będziemy mogli wprowadzić hulajnogi elektryczne, rowery czy całą nową infrastrukturę parkową. Mamy w zamiarze również zmodernizowanie hali wystaw Kapelusz i poszerzenie jej o elewację wykorzystującą fotowoltaikę" - zadeklarowała Bożek.

Prezes spółki Tauron Nowe Technologie Michał Koszałka uściślił, że dotychczasowe wstępne rozmowy obejmowały m.in. zabudowę paneli fotowoltaicznych, przede wszystkim na Kapeluszu, a także zapewnienie przez koncern możliwości ładowania hulajnóg czy rowerów elektrycznych oraz zapewnienia zasilanych fotowoltaicznie ławeczek, zapewniających np. dostęp do internetu.

Koszałka dodał, że uzgodnienia dotyczą też instalacji na parkingach na terenie lub wokół Parku Śląskiego infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski jest największym miejskim parkiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Jego powierzchnia wynosi ok. 600 hektarów. W granicach Parku znajdują się m.in.: Śląskie Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium Śląskie i Stadion Śląski.

W ub. roku władze zarządzającej parkiem spółki deklarowały przeprowadzenie w nim prac modernizacyjnych za ok. 10 mln zł - jako wstępu do realizacji wieloletniego projektu jego modernizacji.

Podpisując dwa lata temu umowę na dofinansowanie modernizacji Parku Śląskiego kwotą 226 mln zł poprzednie władze samorządowe regionu sygnalizowały, że wśród założonych prac są m.in. odnowienie 40 km alejek, wymiana zużytych sieci wodno-kanalizacyjnych, odbudowa parkowej kolei szynowej, rewitalizacja rosarium i otoczenia hali Kapelusz oraz inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja roślin.

W ub. roku zarząd Parku Śląskiego deklarował realizację projektu modernizacji Parku Śląskiego o łącznej wartości niemal 360 mln zł, zgodnie harmonogramem rozpisanym do 2027 r. Dotyczy to zarówno rewitalizacji Parku, jak też prac związanych z przebudową Planetarium (w osobnym unijnym projekcie o wartości prawie 99 mln zł).

Unijny projekt dotyczący rewitalizacji Parku Śląskiego stał się jednym z pierwszych polskich przedsięwzięć zaakceptowanych przez Komisję Europejską pod kątem realizacji w ramach europejskiej inicjatywy Coal Regions in Transition (wsparcia regionów górniczych w transformacji).

Wiosną 2018 r. władze parku otrzymały - niezależnie od tamtego dofinansowania - dotację 14,6 mln zł do rewaloryzacji Hali Kapelusz (o planowanej wartości 21,1 mln zł) w konkursie dot. renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego w woj. śląskim tamtejszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pytana w czwartek przez PAP o przygotowania do modernizacji hali Kapelusz prezes Parku Śląskiego podała, że niedawno rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie tych prac.