W PGE Obrót doładowanie liczników przedpłatowych - możliwe zdalnie

PGE Obrót, zajmująca się w grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych przypomina, że zdalnie można również kupić energię elektryczną dla liczników przedpłatowych.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników spółka do odwołania zamknęła Biura Obsługi Klienta, przenosząc całą obsługę do kanałów zdalnych, głównie do Infolinii PGE.



Jak podkreślił rzecznik prasowy PGE Obrót Mariusz Majewski, duża część spraw dotyczy chęci zakupu przez klientów doładowania energii do liczników przedpłatowych. Podkreślił, że kod doładowania do licznika przedpłatowego można uzyskać, dzwoniąc na specjalny numer infolinii PGE 422 222 123.



- Klient nie musi się bezpośrednio łączyć z konsultantem. Może zostawić automatyczne zamówienie, podając za pomocą klawiatury telefonicznej numer indentyfikacyjny z faktury, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, kwotę zakupu i numer swojego telefonu. Konsultant odeśle kod do licznika w wiadomości SMS lub oddzwoni na wskazany numer - wyjaśnił Majewski.



Natomiast, wybierając połączenie z konsultantem, w ramach weryfikacji należy podać 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, a następnie kwotę zakupu i zapisać otrzymany kod.



Jak zaznaczył rzecznik kolejnym szybkim i wygodnym sposobem na otrzymanie kodu dla licznika przedpłatowego jest skorzystanie z PGE eBOK, czyli elektronicznego Biura Obsługi Klienta.



Zdaniem Majewskiego, zdalne kanały kontaktu to już nie tylko komfort, szybkość i pewność realizacji spraw.



- To przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników - podkreślił Krzysztof Majewski.



PGE Obrót wchodzi w skład grupy kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.