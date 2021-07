W pierwszym półroczu Tauron przyłączył blisko 44 tys. nowych mikroinstalacji OZE

W pierwszym półroczu br. działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej blisko 44 tys. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ok. 317 megawatów – wynika z czwartkowej informacji Grupy Tauron.

Statystyki Taurona potwierdzają, że także w tym roku utrzymuje się zapoczątkowany kilka lat temu dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji OZE.

Dla porównania - w pierwszym półroczu ub. roku Tauron przyłączył do sieci 34,6 tys. takich instalacji (w tym roku ponad 27 proc. więcej).

Ich łączna moc wynosiła 235 MW (w tym roku jest większa o blisko 35 proc.).

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW. W ostatnich pięciu latach liczba takich instalacji rośnie skokowo - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów), poprzez ponad 8 tys. (o łącznej mocy blisko 50 megawatów) w roku 2018 i przeszło 30,4 tys. w roku 2019 (o mocy 206 MW) do 97,7 tys. w roku 2020 (o łącznej mocy 658 MW).

W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ok. 200 tys. mikroinstalacji, głównie fotowoltaicznych.

Tak duży przyrost oraz utrzymująca się popularność mikroinstalacji powodują konieczność odpowiedniego dostosowywania sieci energetycznej oraz odpowiedzialności po stronie instalatorów urządzeń i samych prosumentów. Dla wszystkich uczestników rynku fotowoltaicznego Tauron przygotował poradnik, w którym odpowiada na najczęściej zadawane pytania, dotyczące poprawnej pracy fotowoltaiki.

"Z poradnika można dowiedzieć się m.in., że duża liczba przyłączanych do sieci mikroinstalacji wpływa na zwiększenie poziomu napięcia w sieci. Jeżeli przekroczy ono dopuszczalną granicę, występują problemy z ciągłością pracy mikroinstalacji" - wyjaśnił wiceprezes Taurona Jerzy Topolski, cytowany w czwartkowej informacji spółki.



Z doświadczeń Taurona wynika, iż prosumenci zazwyczaj nie zużywają w tym samym czasie wytworzonej energii, co przy dużym nasyceniu źródeł wytwórczych powoduje przepływ energii na wyższy poziom napięcia. "Prosumenci mogą ograniczyć wyłączanie się urządzeń, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne. Dzieje się tak, gdy urządzenia w domach pracują w czasie, gdy instalacja produkuje najwięcej energii" - wskazał Topolski.

Bezpłatny poradnik dla użytkowników mikroinstalacji fotowoltaicznych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://tauron-dystrybucja.pl/mikroinstalacja.

Przygotowanie porad i wskazówek dla prosumentów to również odpowiedź na reklamacje, które wpływają do firm energetycznych odnośnie poprawności pracy domowych instalacji PV.

"W naszej ocenie bardzo duży procent zgłaszanych problemów ma swoje przyczyny po stronie klientów i instalatorów - wymaga sprawdzenia poprawności podłączenia mikroinstalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej prosumenta oraz sprawdzenia poprawności skonfigurowania i nastawów falownika" - ocenił wiceprezes Taurona.

Przedstawiciele Grupy wskazują, iż dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Sieć dystrybucyjna nie jest bowiem fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Mogą to jednak robić prosumenci, zagospodarowując lub magazynując wytworzony prąd.



"Dzięki magazynom praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w sieci operatora, a prosumenci zwiększą swoją niezależność energetyczną. Pozwoli to również na dalszy rozwój lokalnych źródeł energii i rozwój OZE" - podsumował Tauron w czwartkowym komunikacie.

Zatrudniająca ok. 7,8 tys. pracowników firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 241,5 tys. km linii energetycznych na obszarze ok. 57 tys. km kw. Rocznie firma przesyła prawie 50 terawatogodzin energii do ok. 5,7 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.