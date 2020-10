W Piotrkowie Trybunalskim ma powstać farma fotowoltaiczna. Farma ma mieć moc ok. 1 megawata, a wyprodukowany w niej prąd w ilości ok. 950 MWh rocznie ma być wykorzystywany m.in. w miejskich placówkach czy do oświetlenia ulic.

Poinformował o tym w piątek rzecznik piotrkowskiego magistratu, Jarosław Bąkowicz.

Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak zwraca uwagę, że miasto nad inwestycją pracuje od dłuższego czasu. Farma ma powstać na dużym placu, który jest do dyspozycji miasta i znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków po zakończonej jej modernizacji.

"Mamy opracowaną koncepcję budowy farmy. Aby rozpocząć prace projektowe musimy uzyskać z Zakładu Energetycznego warunki przyłączenia się do sieci energetycznej, o które już wystąpiliśmy. Mając kompletną dokumentację rozpoczniemy starania o pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia" - wyjaśnia prezydent.

Farma ma mieć moc ok. 1 megawata, a wyprodukowany w niej prąd w ilości ok. 950 MWh rocznie ma być wykorzystywany m.in. w miejskich placówkach, czy do oświetlenia ulic. Według prezydenta zapewni to ponad 10 proc. zapotrzebowania miasta na prąd.

"Dzięki budowie takiej farmy nie tylko po raz kolejny wpiszemy się w ważny dla nas wszystkich rozwój ekologii i dbałości o środowisko. Pozyskiwanie energii ze słońca to także duże oszczędności na miejskich rachunkach za prąd" - mówi Chojniak.

Podkreśla jednak, że na budowie farmy fotowoltaicznej działania miasta w inwestycje w odnawialne źródła energii się nie kończą. "Będziemy chcieli powołać do życia tzw. klaster energetyczny, czyli grupę podmiotów składających się z osób fizycznych, instytucji publicznych jak i przedsiębiorców, którym łatwiej będzie pozyskać pieniądze zewnętrzne na inwestycje w odnawialne źródła energii" - wyjaśnia i dodaje, że budowa farmy jest pierwszym etapem jego tworzenia.

Prezydent przekonuje, że dzięki temu samorząd będzie miał wpływ na rozwój lokalnej energetyki. "Będą to realne oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej, które będą stanowiły impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii elektrycznej" - podsumowuje.