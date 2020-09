W początkach 2021 r. Tauron zakończy kolejny etap modernizacji zasilania Raciborza

Do marca przyszłego roku Tauron zakończy kolejny etap modernizacji systemu zasilania w energię ok. 50-tysięcznego Raciborza (Śląskie) i ościennych gmin. Na realizację przedsięwzięcia energetyczna spółka przeznaczyła 41 mln zł, z czego czwarta część to koszt realizowanych obecnie robót.

"Dla miasta Racibórz oraz gmin sąsiednich zakończenie inwestycji oznaczać będzie poprawę pewności zasilania w energię elektryczną, m.in. przez likwidację przestarzałych i wyeksploatowanych elementów sieci - słupów z lat międzywojennych oraz izolatorów i przewodów z lat 80." - podała Grupa Tauron we wtorkowym komunikacie.

Złożony z kilku etapów projekt, służący poprawie zaopatrzenia Raciborza w energię, koncentruje się wokół przebudowy dwóch zasilających miasto linii wysokiego napięcia. Chodzi o linię od stacji Rydułtowy do położonej w centrum miasta stacji Studzienna oraz linię rezerwową.

Dzięki inwestycji wzrosną możliwości przesyłowe linii Rydułtowy-Studzienna, co umożliwi przyłączanie do sieci nowych klientów. Jeden z nich złożył zamówienie na dodatkowe 22 megawaty mocy.

Jak wynika z wtorkowego komunikatu Grupy, rocznie Tauron inwestuje w sieć dystrybucyjną w woj. śląskim ponad 500 mln zł. W ostatnim czasie m.in. przebudowano stację Janów w Katowicach-Nikiszowcu, kosztem ponad 18 mln zł. Zakończono też modernizację stacji elektroenergetycznej Wisła w Istebnej oraz punktu zasilania w Bielsku-Białej. Do 2022 r. gotowy będzie natomiast główny punkt zasilania Czechowice Zachód.

Wśród inwestycji realizowanych w północnej części woj. śląskiego jest m.in. modernizacja stacji elektroenergetycznej Koksownia w Częstochowie, a także prace służące zasileniu zmodernizowanej linii tramwajowej w tym mieście. Zaplanowano również kompleksową modernizację stacji w Szczekocinach oraz budowę stacji Sabinów. W planach jest modernizacja lub budowa trzech kolejnych stacji, m.in. na terenie częstochowskiej strefy ekonomicznej.