W polkowickiej EC instalacja ograniczająca emisję zanieczyszczeń

98 mln zł kosztowała instalacja ograniczająca emisję zanieczyszczeń do powietrza, która powstała w należącej do KGHM Polska Miedź Elektrociepłowni w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Inwestycja zmniejszy emisję pyłów o prawie sto ton rocznie - podano w komunikacie.

W przesłanym w poniedziałek PAP komunikacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformowano, że dobiega końca ostatni etap budowy instalacji ograniczającej emisję zanieczyszczeń do powietrza, realizowanej w elektrociepłowni w Polkowicach przez lubińską spółkę Energetyka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

"Udzieliliśmy ponad 83 mln zł pożyczki na te nowe, proekologiczne inwestycje. Dla Funduszu bardzo ważne są zadania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają Dolnoślązacy, stąd nasze zaangażowanie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

Jak podkreślono, po realizacji zadania Elektrociepłownia w Polkowicach, zapewniająca ciepło zakładom KGHM, a także mieszkańcom Polkowic, będzie spełniała unijne dyrektywy i przepisy m.in. dotyczące dużych obiektów energetycznego spalania.

"Inwestycje przyniosą wymierny efekt ekologiczny. Dzięki nim zostanie znacznie ograniczona emisja do powietrza szkodliwych substancji, które są efektem spalania węgla. W ciągu roku do powietrza trafi mniej pyłów o około 98 ton" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski.

"Ulegną zmniejszeniu także emisje dwutlenku siarki o blisko 265 ton i tlenków azotu o około 66 ton. Obecnie przeprowadzono ruch próbny nowego kotła wodnego WR40, który zakończył się wynikiem pozytywnym i przystąpiono do procedury rejestracyjnej urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego" - czytamy w komunikacie.

Poinformowano, że na ukończeniu jest montaż Instalacji Oczyszczania Spalin (odsiarczanie i odazotowanie) oraz prace izolacyjne. Równolegle przeprowadzane są pierwsze próby funkcjonalne urządzeń tych instalacji oraz prace w zakresie podłączeń i testów instalacji elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Zakończenie prac przewidziane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Realizacja inwestycji wpisuje się w Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 oraz zapewnia bezpieczeństwo energetyczne KGHM, umożliwiając dalszą produkcję ciepła niezbędnego dla funkcjonowania Oddziałów Górniczych i Zakładów Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A., a także tysięcy odbiorców komunalnych.

Spółka "Energetyka" to kluczowy dostawca ciepła dla całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest obecna niemal w każdym z elementów łańcucha głównego ciągu technologicznego - od wydobycia rudy po przetwórstwo miedzi. Zespół Elektrociepłowni, do którego należy Elektrociepłownia Polkowice, zapewnia ciepło nie tylko dla obiektów KGHM, ale także dla mieszkańców Lubina i Polkowic.