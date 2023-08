Grupa Pad Res podpisała z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) umowę na łączną kwotę 240 milionów złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 117 MW, które powstaną w północnej Polsce.

Generalnym wykonawcą obu inwestycji jest firma Electrum.

Finansowanie pozyskane od PFR zostanie przeznaczone na dwie nowe inwestycje Pad Res w województwie pomorskim, w okolicach miejscowości Sztum i Mikołajki Pomorskie.

Powierzchnia planowanych farm fotowoltaicznych to ok. 140 hektarów, a ich łączna, docelowa moc to 117 MW, która pozwoli zasilić w czystą energię aż 65 tys. polskich gospodarstw domowych.

Ponad 500 MW projektów OZE na różnym etapie zaawansowania

Generalnym wykonawcą obu inwestycji jest firma Electrum. Pad Res i Electrum współpracowały już wcześniej przy budowie farmy fotowoltaicznej Genowefa o mocy 35 MW, zlokalizowanej w Kleczewie, w centralnej Polsce.

- Wierzymy, że współpraca z PFR wzmocni naszą pozycję na rynku. Niedawno ogłosiliśmy rozpoczęcie dwóch nowych inwestycji w województwie pomorskim, a teraz z radością możemy poinformować, że otrzymały one finansowanie z PFR w wysokości 240 mln złotych. Bardzo dziękujemy za zaufanie i wierzymy, że dzięki partnerstwu z PFR nie tylko powiększymy nasze portfolio, ale również przyczynimy się do dalszego rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce - mówi Michał Pryca, dyrektor finansowy w Pad Res.

- Systematycznie rozwijamy nasze portfolio, na które składają się inwestycje w projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie zaawansowania, zarówno w fazie deweloperskiej, jak i gotowe do budowy, których łączna zabezpieczona moc przyłączeniowa przekracza 500 MW. Finansowanie z PFR pozwoli nam kontynuować realizację naszej strategii koncentrującej się na dalszym rozwoju portfolio OZE w Polsce - mówi Tomasz Mrowczyk, partner współzarządzający w Griffin Capital Partners.

Energia odnawialna, infrastruktura oraz nieruchomości komercyjne

- Finansowanie od PFR dowodzi silnej pozycji Pad Res na rynku i potwierdza, że jest godnym zaufania deweloperem w obszarze OZE w Polsce. Długoterminowe inwestycje w zrównoważony rozwój mają kluczowe znaczenie dla strategii biznesowej Kajima, której elementem jest tworzeniem projektów energii odnawialnej i wspieranie zielonej transformacji Polski - tłwierdzi Chris Gill, dyrektor ds. inwestycji w Kajima.

- W PFR priorytetowo traktujemy inwestycje w zrównoważony rozwój. Jednym z naszych strategicznych celów jest wspieranie transformacji energetycznej Polski poprzez inwestycje w projekty OZE. Naszym zadaniem jest wspieranie polskich firm działających w tej branży, bo każda z inwestycji w zieloną energię jest ważnym krokiem w stronę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - dodaje Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pad Res to polski deweloper czystej energii, który specjalizuje się w projektach związanych z energią odnawialną, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz nieruchomościami komercyjnymi. We wrześniu 2021 roku większość udziałów Pad Res zostało objętych przez Griffin Capital Partners i Kajima Europe.

