W Polsce brakuje nowych elektrowni, a krytyczny rok coraz bliżej

W Polsce straszy ryzyko deficytu mocy energetycznych. Krytyczną cezurą będzie rok 2025, kiedy wiele elektrowni węglowych straci pomoc publiczną i może wypaść z rynku. Czym je zastąpić? A może przedłużyć im życie?

Rządowy monitoring bezpieczeństw dostaw prądu za lata 2019-2020 pokazał, że Polska może potrzebować, w zależności od scenariusza, nawet do 11 tys. MW nowych dyspozycyjnych mocy wytwórczych do końca 2030 roku.

Wzywania są związane m.in. z tym, że już po 2025 roku jako niespełniające limitu emisji 550 g CO2/kWh stracą pomoc publiczną liczne elektrownie węglowe i mogą być wyłączane.

Wiele wskazuje na to, że do 2025 nie powstaną nowe elektrownie dyspozycyjne, które zastąpiłyby stare "węglówki". na zatrzymanie "węglówek" w rynku; kraj nie może żyć w strachu.

Polska żyje od lat w zagrożeniu kryzysem energetycznym. To jasno wynika nie tylko z eksperckich analiz, ale także z informacji rządowych podawanych cyklicznie w raportach z monitoringu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Polsce grozi deficyt mocy i żeby zażegnać to niebezpieczeństwo potrzebne są tysiące megawatów nowych mocy dyspozycyjnych.

Monitoring bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za lata 2019-2020 pokazał, że nawet w przypadku scenariusza optymistycznego wyłączeń (wynikających z planowanej żywotności jednostek centralnie dysponowanych przez PSE) oraz przy założeniu m.in. rozwoju morskich elektrowni wiatrowych, dla spełnienia standardów bezpieczeństwa wymagana jest budowa około 6 tys. MW nowych, stabilnych mocy do końca 2030.

W przypadku scenariusza pesymistycznego wynikającego z deklaracji wcześniejszych wyłączeń jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, wielkości wymaganych nowych mocy wytwórczych na koniec 2030 została oszacowana na 10 tys. MW, z założonym odtwarzaniem i rozwojem inwestycji w elektrociepłowniach, oraz około 11 tys. MW w przypadku braku inwestycji odtworzeniowych w tych źródłach.

Zagrożenie deficytem mocy w perspektywie już kilku lat wynika z tego, że po 2025 roku część elektrowni węglowych jako nie spełniających kryterium emisji 550g CO2/kWh straci wsparcie z rynku mocy i nie jest oczywiste, czy mimo wzrostu cen prądu utrzymają się w rynku bez innej formy wsparcia.

Czy węglówki po stracie wsparcia z rynku mocy będą potrzebne?

- W związku z wyłączeniem możliwości wsparcia istniejących (z kontraktami rocznymi na rynku mocy) bloków węglowych w Polsce z rynku mocy w wyniku konieczności stosowania limitu emisyjności 550 g CO2/kWh od lipca 2025 r., Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Przesyłowych (ENTSO-E) zakłada odstawienie około 6 GW mocy w 2025 roku i aż około 17 GW w 2030 roku - mówi Maciej Burny, prezes firmy doradczej ENERXperience.

Są to dane, jak wyjaśnia Maciej Burny, z opublikowanej przez ENTSO-E europejskiej oceny wystarczalności mocy w 2021. Zgodnie z wnioskami tej analizy, w Polsce może wystąpić znaczny i niedopuszczalny poziom strat oczekiwanego obciążenia (LOLE) zwłaszcza w 2030 roku, ale problem dotyczy też 2025.

Wyjaśnijmy: wskaźnik LOLE (Loss of Load Expectation – oczekiwany sumaryczny czas trwania deficytów mocy w rozpatrywanym okresie) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 2018 jest standardem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych i wynosi nie więcej niż 3 godziny.

Zważywszy, że w 2025 duża część bloków węglowych straci wsparcie z rynku mocy i mogą być wyłączane z powodów ekonomicznych, pierwszym pytaniem jest, czy do zbilansowania podaży i popytu na moc po 2025 będzie konieczne ich utrzymanie w rynku, a jeśli tak to w jakiej skali.

- Moce węglowe po 2025 roku będą na pewno potrzebne do bilansowania systemu energetycznego. Przy wysokich cenach na rynku hurtowym powinny się same utrzymać. Koszty rynku mocy są bardzo wysokie dla odbiorców i powinniśmy unikać dopłacania - zwłaszcza w obecnej sytuacji - do nieperspektywicznych źródeł energii. To będzie tylko napędzać spiralę kosztów- komentuje Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

Jej zdaniem po 2025 roku elektrownie węglowe nadal będą mogły pracować.

- Nikt ich nie zmusza do zamknięcia. Ograniczenie dotyczy jedynie wsparcia finansowego ich pracy ze źródeł publicznych - dodaje Joanna Maćkowiak-Pandera.

Według Macieja Burnego nie ma innego scenariusza na obecnym etapie niż okresowe przedłużenie wsparcia z rynku mocy lub innego mechanizmu mocowego jak np. rezerwa strategiczna dla odpowiedniej ilości jednostek węglowych, które będą niezbędne do zbilansowania popytu i podaży mocy.

- Co do tego, ile tych mocy będzie koniecznych i jak długo, dużo będzie zależeć od tempa ich zastąpienia przez nowe jednostki dyspozycyjne. Obecnie z dużych elektrowni gazowych w budowie na zaawansowanym etapie mamy tylko bloki w Dolnej Odrze 2x700 MW, które wejdą do systemu przed lipcem 2025 r. Dalej mamy bloki w Grudziądzu 518 MW, Ostrołęce 695 MW i PAK 493 MW, ale to już inwestycje z umowami mocowymi na 2026 r. Łącznie te bloki dają niewiele ponad 3 GW mocy - zaznacza Maciej Burny.

Czy węglówki przeżyją na warunkach w pełni rynkowych?

Kolejnym pytanie jest, czy bloki węglowe, które stracą wsparcie z rynku mocy po 2025, a byłyby potrzebne do bilansowania podaży i popytu na moc utrzymałyby się na rynku z samej produkcji i sprzedaży energii, czy też potrzebowałyby do tego dodatkowego strumienia przychodów.

- Będą one ponosić bardzo wysokie koszty operacyjne w związku ze spodziewanymi dalszymi wzrostami cen uprawnień do emisji CO2 powyżej 100 euro/t i rosnącymi kosztami węgla z uwagi na kryzys na rynku paliw. Zwłaszcza te stare bloki z kontraktami rocznymi mają niską sprawność i potrzebują więcej paliwa i uprawnień do emisji - mówi Maciej Burny.

Maciej Burny wskazuje, że „rynek mocy z pewnością znacząco poprawia rentowność tych bloków pokrywając koszty stałe ich funkcjonowania”. Zaznacza, że o ekonomice ich pracy po utracie wsparcia z rynku mocy w dużej mierze będą decydowały też ceny gazu. Chodzi o to, jak długo utrzymają się wysokie ceny tego paliwa i związany z tym poziom cen energii na rynkach sąsiednich.

- Do precyzyjnej odpowiedzi na pytanie co do ich rentowności wymagane są szczegółowe analizy modelowe przy różnych założeniach, które z pewnością są obecnie przeprowadzane przez firmy, także w kontekście utworzenia NABE - mówi Maciej Burny.

Zdaniem Joanny Maćkowiak- Pandery trudno w tej chwili ocenić, czy elektrownie węglowe, które stracą wsparcie z rynku mocy po 2025 utrzymałyby się na rynku z samej sprzedaży energii, bo nie wiemy, jak będą kształtowały się ceny surowców i hurtowe ceny energii.

- Ogólnie efektywność pracy bloków węglowych w Polsce jest niska - w porównaniu do innych krajów. Koszty stałe elektrowni na węgiel kamienny są wysokie na przykład w porównaniu do niemieckich bloków węglowych. Przede wszystkim trzeba zwiększać elastyczność bloków i ich efektywność ich pracy - mówi Joanna Maćkowiak-Pandera.

Skoro trudno teraz ocenić, czy bloki węglowe, które stracą wsparcie z rynku mocy po 2025, utrzymałyby się na rynku z samej sprzedaży energii, a jest prawdopodobne, że przynajmniej ich część także po 2025 roku będzie potrzebna, to dość oczywiste jest, że powinien zostać stworzony bezpiecznik pozwalający w razie potrzeby utrzymać te bloki w rynku.

Jak pomóc elektrowniom węglowym po 2025 roku?

- Wydaje się niezbędna adekwatna modyfikacja Rozporządzenia UE w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej z 2019 r., a zwłaszcza art. 22 ust. 4, który nakłada wymogi emisyjne dla jednostek korzystających z mechanizmów mocowych. Obecnie, czy mówimy o rynku mocy, czy o rezerwie strategicznej, to przepisy rozporządzenia ograniczą od lipca 2025 r. pracę starych bloków węglowych ze wsparciem z mechanizmów mocowych faktycznie jedynie do 250-300 godzin w roku – mówi Maciej Burny.

- Potrzebna by była adekwatna derogacja lub przedłużenie w czasie wejścia w życie ograniczenia standardu emisji EPS 500g CO2/kWh z 2025 r. na dalszy okres. Jaki, to będzie wynikało z analiz PSE i ENTSO-E. Takie zmiany wymagałaby szerokiego konsensusu w instytucjach UE, a więc poza propozycją zmiany rozporządzenia ze strony KE, niezbędne byłoby także poparcie Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Wydaje się, że to byłoby możliwe tylko w przypadku postulowania zmiany przez większą grupę państw - dodaje Maciej Burny.

Joanna Maćkowiak-Pandera mówi, że gdyby wsparcie publiczne dla elektrowni węglowych, które utracą wsparcie z rynku mocy po 2025 nadal było niezbędne, to można rozważać kilka ścieżek, ale w każdym przypadku trzeba mieć świadomość dużych ryzyk czasowych, kosztowych i realizacyjnych.

- Próba renegocjacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (regulującego limit emisji 550 g CO2 /kWh) jest dość ryzykowna, ponieważ oznacza to wyprowadzenie tego tematu na szerokie polityczne wody. To bardzo czasochłonny proces - potrwa około dwóch lat. A do tego dość ryzykowny, bo teraz w całej UE trwa zastanawianie, jak przyśpieszyć odchodzenie od paliw kopalnych, a nie jak dłużej przy nich pozostać - mówi Joanna Maćkowiak -Pandera.

Wskazuje, że teoretycznie w grę może wchodzić utworzenie pozarynkowej rezerwy strategicznej z limitem godzin pracy bloków, rezerwy strategicznej rynkowej z limitem CO2, po przekroczeniu którego cena zaczęłaby rosnąć ponad pułap unijnej ceny CO2, czy powiązanie mechanizmu wsparcia bloków węglowych z budową nowych mocy OZE.

- Jeżeli już coś mamy wspierać, powinniśmy się skupić na przyszłościowych, nowych mocach, a nie utrzymywaniu za duże pieniądze starych, zdekapitalizowanych jednostek do zamknięcia.