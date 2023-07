W Polsce już brakuje energii odnawialnej dla odbiorców przemysłowych

Widzimy rosnące zainteresowanie umowami PPA (umowa na zakup energii odnawialnej zawierana między wytwórcą a odbiorcą końcowym), ale tych umów nadal jest tyle, że możne je bez większego trudu wszystkie policzyć - mówi Maciej Kowalski, prezes Enefit.

Największym problemem w rozwoju kontraktów PPA są zabezpieczenia finansowe długoterminowych dostaw energii.

To ogranicza w dużej mierze możliwości odbiorców, ponieważ nie każdy z nich posiada rating i nie każdy może sobie pozwolić na gwarancje na okres 10 lat.

Odbiorców zainteresowanych umowami PPA jest więcej, niż projektów, które mogą zaoferować im energię z OZE. Z taką sytuacją na polskim rynku mamy do czynienia już drugi rok.

- Widzimy na rynku rosnące zainteresowanie umowami PPA (Power Purchase Agreement, umowa na zakup energii odnawialnej zawierana między wytwórcą a odbiorcą końcowym), ale tych umów nadal jest tyle, że możne je bez większego trudu wszystkie policzyć. To oznacza, że nie jesteśmy już na pionierskim etapie rozwoju tej formuły kontraktacji, ale wciąż jest to etap przed pełną komercjalizacją - mówi Maciej Kowalski, prezes Enefit w Polsce.

Enefit jest częścią estońskiej państwowej grupy energetycznej Eesti Energia.

Chętnych na umowy jest więcej niż projektów oferujących odnawialną energię

Jak twierdzi Maciej Kowalski, największym problemem w rozwoju kontraktów PPA są zabezpieczenia finansowe długoterminowych dostaw energii. To ogranicza w dużej mierze możliwości odbiorców, ponieważ nie każdy z nich posiada rating i nie każdy może sobie pozwolić na gwarancje na okres 10 lat.

Odbiorców zainteresowanych umowami PPA jest więcej, niż projektów, które mogą zaoferować im energię z odnawialnych źródeł energii (OZE). Z taką sytuacją na polskim rynku mamy do czynienia już drugi rok. Ta sytuacja powoduje, że ceny energii rosną, ponieważ jest więcej chętnych niż sprzedających. Część planowanych transakcji jednak nie dojdzie do skutku, ponieważ odbiorcy odpadną na etapie weryfikacji kredytowej.

Proponowana jest fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o prawa odbiorców energii

Maciej Kowalski przypomina o propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian na rynku energii. Tam bardzo dużo poświęcono części dotyczącej popularyzacji PPA, są planowane różnego rodzaju narzędzia po to, żeby część gwarancji wzięło na siebie państwo po to, aby z tej możliwości mogli korzystać także odbiorcy mniejsi.

- Dopiero wtedy, kiedy tego typu narzędzia na rynku się pojawią, to można oczekiwać wybuchu ilościowego tego typu transakcji. W pewnym momencie stanie się to standardem rynkowym - zapowiada Maciej Kowalski.

W jego ocenie Komisja Europejska proponuje fundamentalną zmianę, jeśli chodzi o prawa odbiorców. Zaproponowano prawo do posiadania wielu dostawców energii, podczas gdy dzisiaj na jednym liczniku odbiorca może mieć tylko jednego dostawcę.

Dzisiaj większość kontraktów PPA jest realizowanych na zasadzie, że klient kupuje energię i musi być jeden podmiot, który to rozlicza. Zmiany regulacyjne mają doprowadzić do tego, że klient będzie miał prawo kupować energię z wielu źródeł od wielu dostawców w jednym punkcie odbioru.

- To będzie największa rewolucja od uwolnienia rynku, to będzie bardzo poważna zmiana i ona również ułatwi korzystanie cPPA - dodaje Maciej Kowalski.

Branża OZE oczekuje na przepisy dot. cable poolingu

Innym ułatwieniem dla branży OZE ma być cable pooling, czyli możliwość przyłączania na jednym przyłączu do sieci energetycznej kilku rodzajów instalacji OZE, np. farmy wiatrowej i fotowoltaicznej.

- Uregulowanie cable poolingu będzie miało istotne znaczenie, wiele zależeć będzie od szczegółów tego rozwiązania. Wierzę, że jest intencja po stronie legislatora, żeby rozwiązać część problemów związanych z dostępem do mocy przyłączeniowych. Jeśli te przepisy zostaną wprowadzone, to uwolnią nowe moce odnawialne - prognozuje Maciej Kowalski.

Z kolei utrudnieniem dla branży są nowe przepisy mówiące, że nowe farmy wiatrowe muszą powstawać w miejscach, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Na pewno nie jest to rozwiązanie naszych obecnych kłopotów. Wprowadzenie obowiązku realizacji inwestycji w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oznacza, że budowa nowych farm wiatrowych będzie trwała ok. 5-7 lat, więc mówimy o źródłach, które wejdą do systemu elektroenergetycznego pod koniec tej dekady - wylicza Maciej Kowalski.

Nowe przepisy regulują także, że wiatraki nie mogą stać od zabudowań mieszkalnych w odległości mniejszej niż 700 metrów. To powoduje, że nowych inwestycji będzie mniej niż w przypadku, gdyby taka odległość wynosiła 500 metrów, co postulowała branża wiatrowa.