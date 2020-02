W Polsce moc "zielonych" elektrowni przebiła 9000 MW

W Polsce na koniec 2019 roku moc zainstalowana elektrowni na odnawialne źródła energii (OZE) wyniosła , według danych URE, nieco ponad 9106 MW, rosnąc w minionym roku o lekko ponad 512 MW. Oznacza to największy roczny przyrost mocy OZE w okresie 2017-2019, a m.in. wyniki aukcji OZE 2018-2019 pokazują, że w przynajmniej w fotowoltaice i energetyce wiatrowej powinno dalej przybywać zielonych mocy.

Drugim po fotowoltaice segmentem OZE, w którym w 2019 roku przybyło najwięcej mocy, są według danych URE źródła biomasowe. Ich moc zainstalowana wyniosła na koniec minionego roku prawie 1493 MW, rosnąc w 2019 roku o 130 MW. Nieco dziwi wynikający z danych URE niewielki, bo o około 53 MW, ubiegłoroczny przyrost mocy w energetyce wiatrowej, do poziomu 5917 MW.- W 2019 roku, według posiadanych przez nas informacji, zostały zbudowane wiatraki o mocy około 500 MW. Dane URE pokazują jedynie instalacje OZE w systemach wsparcia. Oznacza to, że nie wszystkie farmy wiatrowe zbudowane w 2019 otrzymały w minionym roku wsparcie i dlatego nie wszystkie zbudowane widoczne są w statystkach URE – komentuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.Dla porządku dodajmy więc, że dane o mocach OZE w Polsce publikowane przez URE obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE (rejestr wytwórców energii w małej instalacji), wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rejestr wytwórców biogazu rolniczego) i mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.Wracając zaś na rynek, wydaje się, że w najbliższych latach należy się spodziewać dalszego przyrostu zielonych mocy, przynajmniej w fotowoltaice i energetyce wiatrowej.Według danych URE aukcje z 2018 roku wygrały projekty PV o mocy około 514 MW i projekty wiatrowe o mocy blisko 1150 MW, które stopniowo powinny być uruchamiane. Jeszcze większe były aukcje w 2019 roku. Regulator oszacował, że w ich wyniku może powstać około 2,2 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, około 0,9 GW w technologii PV oraz niecałe 20 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.Oczywiście wygrana w aukcji nie oznacza, że dany projekt na pewno stanie się działającą elektrownią. Realizacja może napotkać na różne bariery. Pod koniec minionego roku niektórzy przedsiębiorcy oceniali m.in., że brak jest łatwego dostępu do kredytowania w przypadku dużych farm PV.- Choć podejście polskich instytucji finansowych powoli się zmienia, to nadal część wytwórców wspiera się kredytami zaciąganymi w zagranicznych bankach. Dlatego jednym z głównych zadań branży PV w 2020 roku będzie przekonanie sektora finansowego, że udzielenie wsparcia wytwórcom energii ze słońca nie jest obarczone ryzykiem braku spłaty pożyczki. W szczególności dotyczy to tych projektów, które wygrały aukcje URE - oceniła Małgorzata Gil, Dyrektor Działu Projektów w PCWO Energy, w komentarzu z grudnia 2019 roku.