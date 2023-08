W Polsce powstaje centrum odbudowy silników. Pierwsze takie w Europie

Europejskie Centrum Odbudowy Silników będzie uzupełnieniem istniejącej globalnej sieci wyspecjalizowanych zakładów oraz pierwszym obiektem w Europie - mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Matuszewski, szef firmy Cummins na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę.

Cummins już w październiku 2023 roku odda do użytku Europejskie Centrum Odbudowy Silników w Modlniczce koło Krakowa.

Jednym z kluczowych elementów nowej inwestycji będą panele fotowoltaiczne i stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Silniki po remoncie w polskim zakładzie będą jak nowe, skorzystają na tym klienci z całej Europy - wskazuje Marek Matuszewski, Country Leader na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę w Cummins.

Cummins już niedługo zakończy inwestycję w europejskie, główne centrum odbudowy silników dużej mocy. Co to oznacza dla klientów firmy?

- Tak, bardzo się cieszymy na oficjalne otwarcie naszego Europejskiego Centrum Odbudowy Silników - w październiku tego roku w Modlniczce, niedaleko Krakowa.

Nasze nowoczesne i zaawansowane technologicznie centrum to kamień milowy w rozwoju Cummins. Jest uzupełnieniem istniejącej już globalnej sieci wyspecjalizowanych zakładów oraz pierwszym tego rodzaju obiektem w Europie; łączna wartość tej inwestycji przekracza 10 milionów dolarów.

Nowy obiekt o powierzchni 4600 metrów kwadratowych pomoże sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu odbiorców firmy na specjalistyczne usługi odbudowy silników. Otwarcie zakładu to element globalnej strategii naszych działań, której celem pozostaje chęć zaspokojenia tych rynkowych potrzeb.

Krakowskie centrum jest dla nas kluczowe, gdyż będziemy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań dostarczania możliwie najlepszej jakości usług klientom w całej Europie. Poprzez jakość rozumiemy poprawę trwałości silników, zwiększenie ich efektywności i - koniec końców - obniżenie kosztów operacyjnych, które ponoszą klienci.

Ponadto, dzięki sześciokrotnemu zwiększeniu przestrzeni magazynowej, znacznie wzrosną nasze możliwości przechowywania i dystrybucji sprzętu. Lepsza infrastruktura pozwoli nam zoptymalizować działania - i mamy nadzieję, że nasi klienci to odczują.

Centrum Odbudowy Silników w Modlniczce wzmocni pozycję Cummins jako lidera w Europie

W miarę zbliżającego się otwarcia centrum coraz bardziej cieszy nas wizja tego, jak bardzo wpłynie ono na naszą zdolność obsługi klientów i podniesienie standardów w branży.

Cummins jest liderem innowacji, a nowe Centrum Odbudowy Silników w Modlniczce potwierdza nasze dążenie do zapewnienia najwyższej jakości. Wierzymy, że ta inwestycja wpłynie pozytywnie na naszą zdolność zaspokajania potrzeb klientów oraz wzmocni naszą pozycję lidera w tym sektorze nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Jakie silniki będą odnawiane w nowym Centrum?

- W naszym nowoczesnym centrum zespół ok. 60 specjalistów będzie pracował nad projektami odbudowy silników o dużej mocy - o pojemności 19 litrów i większych, w tym takich modeli jak QSK19, QSK38 i QSK60. Zakład będzie także w stanie remontować i przebudowywać mniejsze silniki z rodziny Mid Range oraz Heavy Duty.

Aby zapewnić płynną pracę i wydajność, nasz zakład jest wyposażony w najnowocześniejsze i innowacyjne rozwiązania, takie jak instalacja 15-tonowych suwnic, żurawi oraz stanowiska testowego wyposażonego w dynamometr silnikowy. Ponadto zainwestowaliśmy w kabinę lakierniczą i oczyszczarkę strumieniowo-ścierną, aby móc zadbać o każdy szczegół procesu.

Na terenie zakładu znajdą się także dwa stanowiska do demontażu, cztery do montażu silników o dużej mocy i trzy do montażu silników od średniej do dużej mocy, z których każde zostało zaprojektowane tak, aby efektywnie obsłużyć różne typy i rozmiary silników. Centrum wyposażyliśmy również w stanowisko testowe MILLIPORE, co zapewni dodatkową jakość i pomoże spełnić rygorystyczne protokoły testowe.

Polska od lat jest jednym z kluczowych rynków gdzie firmy korzystają z oferty silników dużej mocy

Wiedząc, jak nowoczesną infrastrukturą dysponujemy i dzięki obecności zespołu wyjątkowych ekspertów, jesteśmy pewni, że nasz nowy obiekt podniesie standard usług przebudowy silników na wyższy poziom.

Jakie przesłanki były decydujące przy wyborze Polski jako potencjalnej lokalizacji centrum, które będzie świadczyć usługi na rzecz całego rynku europejskiego?

- Polska to jeden z naszych kluczowych rynków. Jesteśmy tu obecni od blisko 30 lat i widzimy duży potencjał dalszego rozwoju. Lokalizacja nowego centrum musiała spełniać wiele kryteriów, a jedną z istotnych kwestii było to, że dysponujemy tu zespołem najwyższej klasy specjalistów, którzy z oddaniem obsługiwali naszych klientów i rozwijali naszą działalność przez ostatnie 30 lat.

Ważna była także lokalizacja, która pozwoli na szybkie i wygodne dotarcie do kluczowych klientów Cummins w regionie. Z uwagi na typ naszej działalności zawsze analizujemy nowe inwestycje pod względem infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Za wyborem lokalizacji w pobliżu Krakowa przemawiała między innymi bliska odległość od międzynarodowego lotniska oraz głównej autostrady łączącej miasto z innymi miastami europejskimi.

Planujemy rozwój centrum i w przyszłości chcemy rozbudować zespół o kolejnych światowej klasy specjalistów, dlatego doceniamy także bliskie sąsiedztwo uczelni technicznych. Dostęp do najwyższej klasy talentów wpisuje się idealnie w nasze dążenie do zapewniania coraz wyższej jakości usług.

Jakie zrównoważone rozwiązania zastosowano przy realizacje inwestycji?

- Planując każdą nową inwestycję, kierujemy się troską o środowisko, dlatego w nowym centrum koło Krakowa wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które pomogą nam zadbać o zrównoważony rozwój naszej działalności. To m.in. zaawansowana technologicznie myjnia mikrobiologiczna, wykorzystująca ponownie do 100 procent wody, nowoczesna kabina lakiernicza, w której używana jest farba na bazie wody, dzięki czemu zredukowana zostaje emisja szkodliwych substancji do środowiska.

Jednym z kluczowych elementów nowej infrastruktury będzie układ fotowoltaiczny (PV) - zostanie zainstalowany na dachu obiektu. Dzięki temu możemy zyskiwać 90-100 kWp energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Analizujemy różne opcje współpracy z deweloperem i planujemy wprowadzić to rozwiązanie w 2024 roku.

W celu dbałości o zrównoważoną mobilność Centrum zostanie wyposażone w punkty do ładowania samochodów elektrycznych

Zadbaliśmy także o dostęp do zrównoważonej mobilności, zapewniając możliwość ładowania pojazdów elektrycznych (EV). W centrum znajduje się stacja ładowania o mocy 22 kW, obejmująca dwa punkty ładowania o mocy 11 kW każdy. Ponadto aż 20 procent miejsc parkingowych (15) zaprojektowano z myślą o przyszłym ładowaniu pojazdów elektrycznych o mocy 7 kW. Jak widać, jesteśmy gotowi wspierać ekologiczne rozwiązania transportowe.

Nasze zrównoważone podejście obejmuje nie tylko obszar energetyki. Cały obiekt został zaprojektowany i zbudowany zgodnie ze standardami budowlanymi Cummins, w ramach których dążymy do minimalizacji wpływu na środowisko.

Dodatkowe świetliki nad magazynem i przestrzenią produkcyjną pozwalają na lepsze wykorzystanie naturalnego światła dziennego, redukując zużycie energii. Oświetlenie LED z czujnikami obecności oraz możliwością ściemniania zapewnia efektywną pracę oświetlenia w zależności od potrzeb.

Kto jest obecnie klientem wykorzystującym silniki dużej mocy?

- W Polsce Cummins dostarcza urządzenia i zapewnia wsparcie posprzedażowe klientom działającym w różnych sektorach gospodarki, w tym w transporcie (autobusy), rolnictwie, budownictwie, przemyśle morskim, górniczym i kolejowym. Ze względu na specyfikę umów, jakie nas wiążą z klientami, nie możemy podzielić się szczegółowymi informacjami o klientach.

Czy silniki po odbudowie będą miały identyczne parametry techniczne jak nowe jednostki?

- Każda jednostka, która trafi do naszego nowego centrum, przejdzie sześcioetapowy proces, obejmujący demontaż, czyszczenie podzespołów, przegląd, naprawę, ponowny montaż oraz rygorystyczne testy, dzięki czemu mamy pewność, że zadbaliśmy o każdy szczegół.

Elementy eksploatacyjne, takie jak pierścienie, łożyska, uszczelki czy filtry będą wymieniane na oryginalne produkty Cummins. Wszystkie jednostki muszą spełniać lub przewyższać normy fabryczne, którymi są objęte nowe silniki.

Testy są przeprowadzane z wykorzystaniem tej samej technologii i urządzeń, które służą do kontroli nowo wyprodukowanych jednostek. W wyniku naszego ścisłego procesu gwarantujemy, że silnik Cummins poddany kompletnej odbudowie będzie działał na równi, a może nawet przewyższyć wydajność zupełnie nowego silnika.

Dzięki temu jego osiągi będą takie same, jak te w oryginalnym silniku lub wyższe, a inwestycja z pewnością okaże się korzystna zarówno dla naszych obecnych, jak i przyszłych partnerów.

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu - firmą Cummins