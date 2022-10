W Polsce spadło zużycie prądu, import przewyższył eksport

W Polsce według danych PSE we wrześniu 2022 roku zużycie prądu było o prawie 2,8 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a eksport prądu o około 50 proc. mniejszy niż we wrześniu 2021 i nieco mniejszy od importu, który z kolei był o 40 proc. większy niż rok wcześniej.

W Polsce we wrześniu 2022, jak wynika z danych opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), produkcja prądu wyniosła nieco ponad 13,5 TWh i była mniejsza o 8,6 proc. niż rok wcześniej.

Spadki produkcji we wrześniu 2022 w porównaniu do analogicznego okresu 2021 odnotowały zawodowe elektrownie wodne, na węgiel kamienny i na gaz, a lekki wzrost stał się udziałem elektrowni na węgiel brunatny. Większa była niż rok wcześniej m.in. produkcja elektrowni wiatrowych.

We wrześniu 2022 zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 2,77 proc. mniejsze niż rok wcześniej.

Polska we wrześniu 2022 roku, według danych uzyskanych od PSE, w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 656,3 GWh energii elektrycznej (rok wcześniej 1324,7 GWh) , a import wyniósł 696,8 GWh ( rok wcześniej 499,3 GWh).

Oznacza to, że Polska we wrześniu 2022 była importerem netto energii elektrycznej na poziomie 40,5 GWh, a rok temu eksporterem netto na poziomie 825,4 GWh.

We wrześniu 2022 najwięcej energii przypłynęło do Polski z Niemiec - około 23 proc. importu i ze Szwecji – 22 proc., a najwięcej energii z Polski popłynęło na Słowację - ponad 57 proc. eksportu i do Niemiec – 24 proc. eksportu.

Polska w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 8358 GWh energii elektrycznej ( rok wcześniej 5573,9 GWh), a import wyniósł 7266 GWh ( rok wcześniej około 7832,8 GWh).

Oznacza to, że Polska po pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 była eksporterem energii elektrycznej netto.