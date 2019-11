W Polsce w 2018 roku udział OZE w zużyciu energii 11,16 proc.

W 2018 roku, według danych GUS, wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wzrósł w skali roku o 0,26 p.proc. do 11,16 proc. Do wykonania przez Polskę obowiązkowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (tzw. cel OZE) na 2020 było zatem ciągle daleko, bo wynosi on 15 proc.

Droga do celu 15 proc. OZE na 2020 rok wiedzie przez zwiększanie konsumpcji zielonego prądu (elektroenergetyka), zielonego ciepła i chłodu oraz biopaliw w transporcie. Spośród tych trzech segmentów w 2018 roku spadł tylko udział zielonej energii w elektroenergetyce.GUS podał, że udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce spadł o 0,06 p. proc. w stosunku do 2017 roku, a wynikało to ze wzrostu zużycia energii odnawialnej o 1,28 proc. przy wzroście zużycia energii elektrycznej o 1,76 proc.Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie w 2018 roku, także wg. danych GUS, wzrósł o 0,08 p. proc. w stosunku do 2017 roku, co generalnie wynikało ze zmniejszenia zużycia energii odnawialnej o 0,92 proc. przy zmniejszeniu ogólnego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie o 1,42 proc.Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie w 2018 roku wzrósł o 1,43 p. proc. w stosunku do 2017 roku, a jak podał GUS było to spowodowane dużym wzrostem zużycia energii odnawialnej, bo o 39,69 proc przy wzroście zużycia energii w transporcie o 4,34 proc.Przy czym większość krajów UE według danych na koniec 2017 roku była poniżej docelowego wskaźnika 10-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych wyznaczonego na 2020 rok, bo osiągnęły i przekroczyły go tylko Finlandia i Szwecja.Na wykresie poniżej pokazujemy jak miał przebiegać wzrost zużycia energii odnawialnej w Polsce według Krajowego Planu Działania z 2010 roku.