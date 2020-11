W polskich kopalniach rośnie energetyczne wykorzystanie metanu

Spółki węglowe coraz więcej inwestują w ujęcie i zagospodarowanie metanu, także w celach energetycznych. Wiele silników gazowych wykorzystujących metan już działa w polskich kopalniach, planowane są kolejne takie inwestycje - mówi WNP.PL Leszek Nicgorski, dyrektor generalny spółki Eneria.

PGG: współpraca z innymi spółkami

Tauron Wydobycie: dobre perspektywy

Obecnie trwa procedura przetargowa na zabudowę czterech układów w Ruchu Szczygłowice.Metan zagospodarowują również w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W kopalniach PGG jest zabudowanych 7 jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem z metanowym o łącznej mocy 11 MW, których właścicielem jest PGG. Dwie następne o łącznej mocy 4 MW są w budowie.Agregaty kogeneracyjne działają m.in. w ruchach Halemba i Bielszowice, gdzie są jednostki o mocy po 0,5 MW el, w kopalni Sośnica o mocy 1,9 MW a przy kopalniach Marcel i Rydułtowy działają silniki o mocy 2 MW.Dodatkowo na kopalniach PGG są zabudowane 4 jednostki kogeneracyjne zasilane gazem metanowym o łącznej mocy 7 MW, których spółka nie jest właścicielem.Oprócz tych jednostek jest jeszcze 6 jednostek o łącznej mocy ok. 12 MW, które nie są na kopalniach PGG, ale są zasilane gazem metanowym z kopalń.W roku 2018 do produkcji prądu, ciepła i sprężonego powietrza w kopalniach PGG wykorzystano 15 mln metrów sześc. metanu, wobec 11,4 mln m sześc. rok wcześniej (wzrost o ponad 31,5 proc.) oraz 9,2 mln m sześc. w roku 2016. Ogółem, w 2018 roku PGG przeznaczyła do gospodarczego wykorzystania 55,8 mln m sześc. metanu, wobec 47,3 proc. rok wcześniej (wzrost o prawie 18 proc.) i 23,1 mln m sześc. w roku 2016.Przy wykorzystaniu metanu z kopalń PGG współpracuje z Dalkia Polska Energia (dawniej ZEC Katowice). Tylko w 2018 Dalkia Polska Energia wykorzystała 27,4 mln metrów sześciennych metanu. Obecnie w Dalkii pracuje 8 silników gazowych zasilanych metanem o łącznej mocy 12,9 MW elektrycznych i 13,3 MW termicznych.Dalkia Polska Energia, wspólnie z PGG, planuje kolejne inwestycje mające na celu wykorzystanie metanu do produkcji energii elektrycznej. Szczegółowe informacje o potencjalnej ilość metanu i tym samym wielkości inwestycji mamy poznać w ciągi kilku miesięcy.Metan wykorzystywany jest także w Tauron Wydobycie. W 2019 r. w kopalni Brzeszcze z Tauron Wydobycie oddano do eksploatacji dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda. Obecnie kopalnia sprzedaje cały pozyskany gaz z odmetanowania do pobliskich elektrociepłowni.Długookresowe prognozy metanowości eksploatowanych pokładów ZG Brzeszcze wskazują na znaczące zwiększenie wolumenu i ustabilizowanie składu pozyskiwanego gazu metanowego.