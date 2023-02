W przyszłym roku Rosjanie rozpoczną budowę drugiej węgierskiej atomówki

Budowa elektrowni jądrowej Paks-2 na Węgrzech rozpocznie się w 2024 roku. Według dyrektora generalnego Rosatomu Aleksieja Lichaczowa prace postępują zgodnie z umową.

- Pierwszy beton zostanie wylany w przyszłym roku – powiedział szef Rosatomu. Według niego budowa przebiega zgodnie z umową.

- Etap przejścia na plac budowy i wejścia w drugą fazę w naszym rozumieniu jest już przesądzony. Jeśli klient postawi zadanie przyspieszenia, przyspieszymy – powiedział dziennikarzom Lichaczow.

Obecnie Wegry mają jedną siłownię atomową. Elektrownia jądrowa Paks, zbudowana według radzieckiej technologii i przy użyciu rosyjskiego paliwa jądrowego, dostarcza na Węgrzech połowę całej wytwarzanej energii elektrycznej i jedną trzecią zużywanej.

W położonym nad brzegiem Dunaju, 100 km na południe od Budapesztu zakładzie znajdują się cztery bloki energetyczne z reaktorami WWER-440.

Jednocześnie trwają przygotowania do budowy obiektów nowego zakładu. To właśnie te nowe bloki nazywają się Paks-2. Węgierski rząd spodziewa się, że po uruchomieniu dwóch nowych reaktorów jądrowych WWER-1200 moc elektrowni wzrośnie z obecnych 2000 MW do 4400 MW.

Pod koniec sierpnia 2022 roku Węgierski Urząd Energii Atomowej wydał Rosatomowi pozwolenie na budowę bloków nowych bloków elektrowni jądrowej Paks. Wcześniej informowano, że wylanie pierwszego betonu spodziewane jest jesienią 2023 roku.