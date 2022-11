W rewizji ETS nadal wiele do ustalenia. Atom i ciepło mogą skorzystać

Maciej Burny, prezes firmy doradczej ENERXperince, mówi WNP.PL. jak daleko zaszły ustalenia ws. zmian ETS tuż przed kolejną rundą negocjacji, co ważnego jest już przesądzone, czego jeszcze nie wiadomo, a co może być korzystne dla Polski.

Maciej Burny, ENERXperience, mówi, że prezydencja czeska chciałaby osiągnąć porozumienie ws. rewizji ETS do końca roku, ale wskazuje, że lista spraw do uzgodnienia jest jeszcze tak długa, że wydaje się to wątpliwe.

Uzgodnione już zostały m.in. nowe rozwiązania, które mają być stosowane na rynku uprawnień do emisji CO2 w przypadku wyjątkowo wysokich cen, a z kolei są różnice zdań m.in. w sprawie wdrażania mechanizmu CBAM.

Dla Polski ważna jest sprawa derogacji dla ciepłownictwa, "co jeszcze nie jest przesądzone, ale są szanse na korzystne rozwiązanie" i rysują się pewne szanse na częściowe użycie jednego z funduszy na finansowanie atomu, ale "ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze nie ma".

Prace nad ostatecznym kształtem rewizji dyrektywy EU ETS, czyli prawa o systemie handlu emisjami w UE, od pewnego czasu toczą się w tzw. trilogach, czyli w w kolejnych negocjacjach między Radą UE, Parlamentem Europejskim (PE) i Komisją Europejską (KE). Przed końcem roku poznamy to nowe prawo?

- Kolejny trilog skończył się kilka dni temu. Omawiano na nim głównie włączenie transportu morskiego do systemu ETS. Na pewno jeszcze jeden trilog odbędzie się wkrótce, bo 29 listopada i kolejny pod koniec drugiej dekady grudnia.

Prezydencja czeska chciałaby osiągnąć porozumienie w sprawie rewizji ETS do końca roku, ale lista spraw do uzgodnienia jest jeszcze tak długa, że wydaje się to wątpliwe. Dokończenie prac nad rewizją ETS może spaść na prezydencję szwedzką, która zacznie się początkiem 2023 roku.

"Rada UE i PE i uzgodniły, że nie będzie ograniczenia działalności instytucji finansowych na rynku ETS"

Skoro lista spraw do uzgodnienia jest nadal długa to proszę, żeby pan najpierw powiedział, jakie zmiany w ETS zostały już uzgodnione.

- Z ważnych spraw uzgodnione zostały nowe rozwiązania, które maja być stosowane na rynku uprawnień do emisji CO2 w przypadku wyjątkowo wysokich cen uprawnień.

Rada UE i PE i uzgodniły, że nie będzie ograniczenia działalności instytucji finansowych na rynku ETS i ustalono nowe zasady kierowania uprawnień do emisji CO2 z rezerwy MSR na rynek w sytuacji ich wyjątkowo wysokich cen.

Ustalono, że jeżeli przez sześć miesięcy średnia cena uprawnień do emisji będzie 2,4- raza wyższa niż średnia cena z ostatnich dwóch lat to wtedy 75 mln uprawnień będzie mogło trafić z rezerwy MSR na rynek.

Taka naprawa art. 29a dyrektywy ETS zadziała, czy nowy przepis mający być wentylem bezpieczeństwa cenowego będzie martwy jak obecny?

- Według przynajmniej niektórych szacunków, przy takich wahaniach cen uprawnień do emisji, jakie były w ostatnich miesiącach, ten nowy mechanizm by zadział. Nie byłby nieosiągalny. Nowe parametry uczynią go więc bardziej responsywnym.

Należy też dodać, że chociaż Rada UE nie zgodziła się na wyłączenie instytucji finansowych z rynku ETS, to uzgodniono, że ESMA (European Securities and Markets Authority -red.), która sprawuje nadzór na rynkiem ETS, ma go ściślej nadzorować pod kątem manipulacji cenowych.

Ustalono też zasady działania Funduszu Innowacyjnego, który będzie zarządzany przez KE, a finansowany przychodami ze sprzedaży uprawnień do emisji. Środki z tego funduszu będą mogły być przeznaczane co do zasady na innowacyjne inwestycje służące redukcji emisji takie jak instalacje CCU, które nie będą musiały umarzać uprawnień do emisji, czy innowacyjne OZE, które jeszcze nie bronią się rynkowo.

I to wszystko co z ważnych spraw udało się uzgodnić w ramach rewizji ETS?

- Tak i dlatego oceniam, że uzgodnienie ostatecznego kształtu rewizji dyrektywy ETS może nie być możliwe do końca roku. Długie negocjacje można tłumaczyć tym, że tak daleko idącej rewizji dyrektywy ETS dotychczas nie było, a przy tym obejmuje ona sprawy bardzo wrażliwe politycznie.

"Żaden z największych partnerów gospodarczych UE na razie nie zgadza na jednostronny CBAM".

Jakiej sprawy wrażliwej politycznie nadal nie udało się uzgodnić?

- Bardzo wrażliwa politycznie, a zwłaszcza teraz, w kryzysie energetycznym, jest sprawa włączenia do systemu ETS sektora transportu i budynków, co oznaczałoby obciążenie gospodarstw domowych kolejnym opłatami na stacjach benzynowych, czy w rachunkach za ogrzewanie.

Są tu nadal różnice zdań między PE i Radą UE, ale nie co do zasadności rozszerzenia ETS o te sektory tylko w kwestii tego kiedy gospodarstwa domowe miałyby zacząć ponosić koszty włączenia transportu i budynków do systemu.

PE chce żeby gospodarstwa domowe zostały objęte kosztami włączenia sektora transportu i budynków do systemu ETS od 2029 roku, a Rada UE chce żeby to się stało od 2026 roku z warunkowym opóźnieniem tego terminu o 1 rok w przypadku utrzymywania się wysokich cen energii i paliw.

PE i Rada UE różnią się też w sprawie wykorzystania przez państwa przychodów z aukcji uprawnień do emisji. PE chce, żeby wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji były przeznaczane wyłącznie na inwestycje redukujące emisje. Rada UE nie zgadza się na to. Ministrowie finansów chcą zachować elastyczność w wydawaniu pieniędzy z ETS.

Co jest jeszcze na liście spraw niezałatwionych?

- Są różnice zdań w sprawie wdrażania mechanizmu „CBAM” (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), czyli parapodatku granicznego w imporcie do UE, ekwiwalentnego do kosztów emisji CO2 ponoszonych przez wytwórców działających w UE i objętych ETS.

Sprawa CBAM jest tym ważniejsza, że ten mechanizm ma być połączony ze stopniowym ograniczaniem darmowych uprawnień do emisji CO2 dla energochłonnych sektorów przemysłu.

Generalnie CBAM miałby zacząć działać pilotażowo w 2023 roku w odniesieniu do towarów z takich kategorii jak m.in. nawozy, stal, cement, wytwarzanie energii elektrycznej oraz aluminium, pochodzących z krajów spoza UE.

Po wdrożeniu CBAM, zdaniem PE, firmy energochłonne w UE już w 2032 nie powinny otrzymać darmowych uprawnień do emisji, a z kolei Rada UE uważa, że to się powinno stać sporo później, bo w 2036 roku.

UE chce wprowadzić CBAM jednostronnie, czy w jakichś porozumieniach? Czekają nas wojny handlowe?

- Największym problem w przypadku CBAM jest to, że żaden z największych partnerów gospodarczych UE na razie nie zgadza na jednostronny CBAM. Na ten mechanizm nie zgadzają się ani USA, ani Chiny, a nie zgadzała się też Rosja.

W tej chwili Amerykanie pracują nad swoim mechanizmem CBAM (tzw. Clean Competition Act), który obejmie import do USA, ale też obarczy opłatami przemysł krajowy. Można zakładać, że dzięki tej legislacji USA chcą uniknąć w przyszłości opłat granicznych dla ich eksportu do UE.

Pytanie, czy ta legislacja przejdzie przez Kongres i czy opłaty będą rzeczywiście porównywalne z EU ETS. Trzeba pamiętać, że firmy amerykańskie już mają dużą przewagę na unijnymi, jeśli chodzi o koszty gazu i energii elektrycznej.

"Dla Polski ważna jest sprawa derogacji dla ciepłownictwa"

W samej UE nie ma obaw przed skutkami wprowadzenia CBAM bez uzgodnień z partnerami handlowymi?

- Są analizy prawne, że ocena zgodności CBAM z przepisami WTO zależy od tego na co miałyby być przeznaczane przychody z CBAM. Są oceny, że jeśli te przychody byłyby dedykowane na walkę ze zmianami klimatu poza UE (tj. w krajach rozwijających się), to nie było problemu z WTO.

Na razie nie widać , żeby CBAM był akceptowany poza UE, zwłaszcza przez Chiny. Oceniam, że Bruksela chce najpierw wdrożyć CBAM w formie pilotażowej - z utrzymaniem do 2026 r. 100 proc. darmowych alokacji CO2 dla sektorów nim objętych - i zobaczyć co z tego wyniknie. Stanowisko PE w tej sprawie uważam za dość radykalne, jeśli chodzi o tempo odstawień darmowych uprawnień dla europejskiego przemysłu.

Czy w trakcie trilogów lub wcześniej ws. ETS wydarzyło się coś szczególnie ważnego dla Polski, ze względu na specyfikę polskiej energetyki?

- Dla Polski ważna jest sprawa derogacji dla ciepłownictwa. To jeszcze nie jest przesądzone, ale są szanse na korzystne rozwiązanie.

Rada UE zaakceptowała mechanizm, który dotyczy m.in. Polski, a przewiduje przyznanie ciepłownictwu na lata 2026-2030 dodatkowej puli darmowych uprawnień do emisji CO2 w wysokości dodatkowych 30 proc. do tych, które sektor otrzyma w tym okresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ta derogacja dla ciepłownictwa wg planu Rady UE ma być warunkowa tzn. że kraj objęty derogacją musiałby wykazać, że równowartość dodatkowych uprawnień do emisji inwestuje się w ciepłownictwie sieciowym w zielone technologie.

W stanowisku PE nie ma mowy o dodatkowych darmowych uprawnieniach dla ciepłownictwa, ale myślę, że w tej sprawie realne jest osiągniecie kompromisu pomiędzy stronami trilogu i utrzymanie dodatkowych przydziałów obwarowanych obowiązkiem inwestycji.

"Polska jako jedno z niewielu państw UE ma pogłębiony ujemny netto bilans uprawnień do emisji CO2"

W Polsce niedawno przez pewien czas znowu było głośno o energetyce jądrowej. Czy są szanse na wykorzystanie pieniędzy Funduszu Modernizacyjnego finansowanego z ETS na inwestycje w energetykę jądrową?

- PE nie zgadza się na finansowanie z Funduszu Modernizacyjnego innych technologii niż uznane za priorytetowe, a wśród nich nie ma atomu. Z kolei Rada UE chce, żeby na technologie priorytetowe szło 80 proc. środków Funduszu Modernizacyjnego, a zatem w takim scenariuszu przynajmniej teoretycznie 20 proc. mogłoby pójść na atom. Ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze nie ma.

Z czego wynika wyłaniająca się, moim zdaniem, z dyskusji o ETS taka stanowczość, pryncypialność unijnych polityków w sprawach dekarbonizacji?

- Moim zdaniem wojna w Ukrainie w większości krajów UE przyspieszyła kurs na dekarbonizację, na uniezależnienie się od importu paliw kopalnych nie tylko z Rosji. Tylko w niektórych krajach jak w Polsce, czy w Niemczech mówi się o okresowym renesansie węgla, żeby nie inwestować masowo w gaz, którego cena w przyszłości jest niepewna, ale raczej czasy taniego gazu mamy za sobą. Większość krajów UE myśli o tym, żeby jak najszybciej odejść od paliw kopalnych, bo uważają to za rozwiązanie dobre dla bezpieczeństwa energetycznego.

A dlaczego nie zyskuje poparcia nawet okresowe zamrożenie cen uprawnień do emisji CO2, co proponowała Polska?

- Oprócz Polski także inne państwa wskazywały, że w czasie kryzysu energetycznego należy okiełznać ceny CO2, ale w Radzie UE te postulaty nie zyskały istotnego poparcia. To wynika z tego, że większość państw UE ma dodatni bilans netto uprawnień, co występuje wówczas, kiedy państwo otrzymuje więcej uprawnień do licytacji i zasilenia własnego budżetu, niż firmy z tego państwa muszą kupić.

Polska jako jedno z niewielu państw UE ma pogłębiony ujemny netto bilans uprawnień do emisji CO2, co znaczy, że otrzymuje znacznie mniej uprawnień do sprzedaży niż polskie firmy muszą kupić. To wynika głównie z tego, że przydziały dla państw są ustalane o historyczne emisje, z okresu „pradawnego” 2005-2007, kiedy w Polsce były one dość niskie ze względu na też niższy poziom rozwoju gospodarczego od większości państw UE.

Polska próbowała to zmienić, ale nie udało się, bo musiałoby się to odbyć kosztem państw rozwiniętych, które przez ostatnie 15-17 lat zredukowały emisje zaczynając dużo wcześniej transformację energetyczną.

Zważywszy dyskusje o ETS, administracja brukselska i europosłowie odklejają się od rzeczywistości, czy ta ostra klimatyczno-energetyczna polityka broni się także gospodarczo?

- Wydaje mi się, że Bruksela w polityce klimatyczno-energetycznej gubi cel, który był początkowo tak samo ważny jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, a było to nakręcanie wzrostu gospodarczego rozwojem przemysłu nowych, zielonych technologii. Obecnie to tak nie działa.

Europa rozwijając OZE stworzyła rynek zbytu dla chińskiej fotowoltaiki, a teraz słychać, że oferty azjatyckie, ale głównie chińskie, są coraz bardziej konkurencyjne np. w morskiej energetyce wiatrowej.

Do tego dochodzi problem surowców ziem rzadkich kluczowych dla transformacji energetyki m.in. w obszarze magazynowania energii, czy fotowoltaiki. Te surowce pochodzą głównie spoza Europy, w dużej mierze Chin, czy państw afrykańskich o wątpliwych standardach demokracji. W tym sensie światełko w tunelu, jakim jest proces dekarbonizacji, to może być nadjeżdżający pociąg.