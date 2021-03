W rządzie trwa batalia o cenę prądu na ćwierć wieku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało w projekcie rozporządzenia, żeby cena maksymalna dla inwestorów za prąd z morskich farm wiatrowych wynosiła 301,5 zł/MWh. W trakcie konsultacji projektu wpłynęło wiele uwag, z których wynika, że zdaniem inwestorów i stowarzyszeń władze proponują zbyt niską cenę, mimo że jest ona wyraźnie wyższa niż w III kwartale 2020 r. kiedy MWh kosztowała blisko 258 zł. Nie wszyscy podali, jaka ich zdaniem powinna być cena maksymalna, ale te wyszacowane jako właściwe, są wyższe od proponowanej o kilkadziesiąt złotych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 16 lutego zgodnie z delegacją ustawową w projekcie rozporządzenia zaproponowało, żeby cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, wyniosła 301,5 zł/MWh.Nie wszystkie podmioty, które wzięły udział w konsultacji wskazanego rozporządzenia, odkryły karty, pokazując, jaka cena prądu z morskich wiatraków zapewniłaby ich zdaniem opłacalność projektów. Niektórzy to jednak zrobili, a inni wskazali, jakie słabe punkty ma metodologia użyta do określenia maksymalnej ceny za energię wytworzoną przez morskie wiatraki.- Określenie ceny maksymalnej dla MFW (...) warunkuje uruchomienie pierwszej fazy wsparcia i jestfundamentem dla dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jednak zdaniem PGEskierowane do konsultacji uzasadnienie, ocena skutków regulacji oraz wynikająca z nichpodstawa do określenia ceny maksymalnej nie uwzględniają szeregu czynników specyficznychdla sytuacji morskich farm wiatrowych w Polsce oraz stawiają pod znakiem zapytaniarealizację pełnego, ambitnego programu określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040roku - oceniła Wanda Buk, wiceprezes zarządu ds. regulacji PGE, w stanowisku konsultacyjnym PGE.PGE oceniła, że założone nakłady inwestycyjne przedstawione jako podstawa dla przyjętej w projekcie rozporządzenia ceny maksymalnej, wynoszące 2,64-2,48 mln euro/MWh dla projektów rozpoczynających produkcję w latach 2026-2028, są zaniżone.PGE wskazała też, że jej zdaniem określając cenę maksymalną energii, należy uwzględnić tzw. koszt bilansowania, a przyjęty do analiz przez MKiŚ poziom współczynnika wykorzystania mocy farm wiatrowych na poziomie 45,7 proc. oceniła jako nieosiągalny.- Określona w projekcie cena maksymalna, jak wskazuje opisana w uzasadnieniu do projektu metodyka jej ustalania, nie ma charakteru ceny maksymalnej, pozwalającej na realizację wszystkich projektów uprawnionych do uczestnictwa w pierwszej fazie systemu wsparcia, a jest raczej ceną uśrednioną, która z natury rzeczy wyklucza efektywne wsparcie dla projektów o mniej korzystnych od średniej parametrach ekonomicznych oraz o mniej korzystnych od średniej uwarunkowaniach technicznych - stwierdził Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), w stanowisku PSEW do projektu MKiŚ w sprawie ceny maksymalnej.PSEW wskazało w swoim stanowisku szereg propozycji zmian do metodologii obliczania ceny maksymalnej i oszacowało skumulowany wpływ ich wprowadzenia na poziom maksymalnej ceny prądu z wiatraków.- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej proponuje ustalenie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, na poziomie 372,17 zł/MWh - napisał Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.Podobnie jak PSEW, kwestię szacowania ceny maksymalnej widzi Polenergia. Michał Michalski, prezes Polenergii, działając w imieniu spółek MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, stwierdził w stanowisku konsultacyjnym, że popiera uwagi PSEW "jako odzwierciedlające stanowisko branży morskiej energetyki wiatrowej".- W ocenie spółek (MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III - przyp. red.) cena maksymalna na poziomie 301,5 zł/MWh nie tylko zredukuje łączną moc projektów, które mają szansę zostać zrealizowane przed 2030 rokiem, ale też może istotnie ograniczyć możliwość wykorzystania potencjału krajowego przemysłu, jako źródła dostaw materiałów i usług dla morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim - stwierdził m.in. Michał Michalski w stanowisku konsultacyjnym.Baltic Power z grupy PKN Orlen i Northland Power partner PKN Orlen w projekcie rozwijanym przez Baltic Power oszacowały, jaka ich zdaniem powinna być maksymalna cena energii sprzedawanej przez morskie farmy wiatrowe.Baltic Power oszacował, że skumulowany wpływ proponowanej zmiany poszczególnych założeń modelowych na uzyskiwany wynik LCOE (Levelized Cost of Electricity - jednostkowy uśredniony koszt produkcji energii w cyklu życia instalacji - przyp. red.) to około 50 zł/MWh powyżej ceny zaproponowanej przez MKiŚ.- Pamiętając o tym, że system wsparcia został skonstruowany w sposób, w którym jest on badany nie tylko przez organy krajowe, ale również przez Komisję Europejską, naszą propozycją byłoby, aby cena referencyjna przyjęła poziom wypracowany przez Ernst&Young w raporcie "Analiza ekonomiczna w zakresie morskiej energetyki wiatrowej (MEW) - analiza i wyniki dla LCOE i kontraktów różnicowych". Raport powstał po około 2 letniej współpracy MKIŚ ze wszystkimi obecnymi inwestorami na rynku polskim, którzy będą partycypowali w fazie I. Oznaczałoby to cenę referencyjną w cenach stałych z roku 2020 na poziomie około 81 euro/MWh, co przy kursie 4,5 zł oznacza około 365 zł/MWh - stwierdził w stanowisku konsultacyjnym Nigel Slater, szef operacji europejskich Northland Power.Również Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oceniło, że cena maksymalna za sprzedaż energii produkowanej przez wiatraki powinna być wyższa niż zaproponowana w projekcie rozporządzenia MKiŚ.Ustawa o offshore mówi, że minister klimatu i środowiska wyznacza cenę maksymalną energii z wiatraków po zasięgnięciu opinii ministra aktywów państwowych. MAP zaproponował, żeby zmienić proponowaną cenę maksymalną 301,50 zł/MWh na cenę maksymalną nie niższą niż 325,62 zł/MWh, czyli aby ją podnieść przynajmniej o 8 proc.- Jako możliwe do wystąpienia jednocześnie i uzasadniające przyjęcie współczynnika skalarnego na poziomie 8 proc. uznano ryzyka odchyleń od wielkości ustandaryzowanych obejmujące spadek współczynnika wykorzystania mocy do 3 proc., co przekłada się na wzrost LCOE o około 19,50 zł/MWh, wzrost CAPEX o 1 proc., skutkujący wzrostem LCOE o 2,50 zł/MWh oraz wystąpienie kosztu bilansowania na poziomie co najmniej 2 zł/MWh - oceniło MAP.Gwarantowana cena sprzedaży energii z morskich farm wiatrowych to kluczowy parametr, od którego będą zależały ostateczne decyzje inwestycyjne, ale zanim inwestorzy dowiedzą się na czym stoją - zakładając, że złożą wnioski o wsparcie - upłynie jeszcze wiele miesięcy.URE musi podjąć decyzję do końca czerwca 2021 roku, ale później wnioski musi jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska (indywidualna notyfikacja), a następnie wrócą one do URE w celu wydania decyzji ostatecznej.- Ostateczną decyzję inwestycyjną będziemy podejmowali wspólnie z naszym partnerem, właściwie każda spółka we własnym zakresie, a później wspólnie - w momencie, kiedy będziemy posiadali wszelkie dane o wysokości nakładów. A takie dane będziemy posiadali po rozstrzygnięciu głównych przetargów i oczywiście po poznaniu ostatecznej wartości kontraktu różnicowego, który jak zakładamy będzie pewnie ostatecznie określony za jakieś 1,5 roku, a może nawet do 2 lat - ocenił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.