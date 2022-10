W sprawie cen gazu i energii nie załatwiono niczego. I jest to sukces

Wielogodzinne rozmowy przywódców państw Unii Europejskiej doprowadziły do wspólnego stanowiska, z którego wynika, że każdy dba o swe interesy. Zamiast decyzji wyznaczono mapę drogową do porozumienia.

Ustalenia szczytu przywódców państw unijnych są bardzo ogólnikowe.

Państwa chcą współdziałać na rzecz ograniczenia cen energii i gazu, ale nie mają żadnych wypracowanych mechanizmów.

Limit cen energii, gazu, a co z uprawnieniami do emisji CO2?

Rozmowy przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej na nadzwyczajnym dwudniowym szczycie w Brukseli zakończyły się dziś nad ranem. Głównym tematem wielogodzinnych negocjacji stały się sprawy związane z wysokimi cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej, które bezpośrednio wpływają na gospodarkę, firmy, a w końcu także na obywateli.

Ostatnie miesiące przyniosły bezprecedensowe podwyżki, które są na nigdy nie notowanych poziomach. Ma to bezpośredni wpływ na eksplozję inflacji, która w strefie euro wyniosła średnio we wrześniu 10 procent.

Chcąc przeciwdziałać tym tendencjom rządy podejmują ogromny wysiłek finansowy - w postaci dopłat do rachunków za nośniki energetyczne i bezpośredniej pomocy dla producentów energii i dostawców gazu, którzy w przeciwnych przypadkach stali by się bankrutami.

Według analityków rynku energetycznego w ciągu zaledwie pół roku państwa unijne przeznaczyły ponad 500 miliardów euro na łagodzenie skutków wysokich cen nośników energetycznych, z czego same Niemcy już ponad 200 miliardów.

Z opracowań unijnych ekspertów wynika, że w kryzysowej sytuacji lepiej będą sobie radzić bogate kraje unijne, mające zdrowy budżet i duże możliwości do zadłużania się na rynkach międzynarodowych.

W przypadku Polski wydatki związane z obniżką akcyzy i stawek podatku VAT, wypłatą rekompensat na zakup węgla do ogrzewania mieszkań oraz dofinansowaniu innych źródeł ciepła wyniosły już prawie 15 miliardów złotych (chociaż praktycznie dokładnie tego nie da się policzyć, gdyż są przecież obniżone podatki na benzynę, olej napędowy i gaz LPG). Można starać się również o pieniądze na termomodernizację, montaż pomp ciepła.

Rekompensaty z powodu ustalenia maksymalnych cen energii elektrycznych będzie nas kosztować co najmniej 19,7 miliarda złotych

Zaledwie wczoraj w Sejmie przegłosowano ustawę, która ograniczyła maksymalną cenę energii w rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej i firmami na poziomie 785 złotych za MWh dla odbiorców indywidualnych, przy rocznym poziomie zużycia 2 tysięcy kilowatogodzin 693 złote za MWh.

Szacunkowy koszt rekompensat, przygotowany przez rząd, to 19,7 miliardów złotych - czyli 4,1 miliarda euro. To jednak wariant optymistyczny... Nikt bowiem nie jest w stanie przewidzieć, ile energii i po jakiej cenie będziemy produkować w naszych elektrowniach, a ile importować po europejskich cenach rynkowych.

Otwarta pozostaje także sprawa zużycia energii w gospodarstwach domowych i przemyśle. Nie bez znaczenia, w polskiej rzeczywistości opartej na węglu brunatnym i kamiennym, są też ceny uprawnień do emisji CO2, które obecnie są na poziomie 65-70 euro za tonę.

Koszty uprawnień CO2 w ogólnej cenie stanowią około 55-59 procent, 25 procent - pozostałe koszty związane z produkcją, 8 procent - koszty OZE i efektywności energetycznej, wynikające z unijnej polityki klimatycznej, 6 procent zaś to koszty własne sprzedawcy, a 1 procent marża. Czyli dla Polski kluczowa jest zmiana systemu handlu uprawnieniami, bo to one windują ceny.

Na takie rozwiązanie Komisja Europejska nie chce się zgodzić, dlatego wymyślono "protezę" - tj, maksymalne ceny energii na unijnym rynku.

Od kilku tygodni do wprowadzenia takich rozwiązań zachęcał polski rząd, budując wokół tych rozwiązań koalicję innych państw. Podobno udało się przekonać co najmniej 15 krajów. Paradoks polega na tym, że dla nas odnośnikiem cen energii jest cena węgla ARA, a dla większości innych państw cena gazu ziemnego na niderlandzkiej giełdzie TTF lub wycena paliwa jądrowego...

Premier Mateusz Morawiecki jechał na spotkanie przywódców z dużą nadzieją na osiągnięcie kompromisu w sprawie energii i gazu ziemnego.

Po wielogodzinnych negocjacjach dziś we wczesnych godzinach porannych ogłoszono publicznie, że mamy do czynienia z wielkim sukcesem, zbliżeniem stanowisk i wyznaczeniem mapy drogowej w celu opracowania szczegółów. W języku dyplomatycznym oznacza to tylko tyle, że zainteresowane strony wysłuchały swoich stanowisk, pozostały przy swoich propozycjach, a prawdziwe negocjacje zaczniemy wtedy, kiedy będziemy gotowi.

"Szczyt UE zdecydował, że w kryzysie należy przyspieszyć i zintensyfikować działania, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i zapewnić bezpieczeństwo dostaw, zapobiegać racjonowaniu konsumpcji i zapewnić obniżki cen dla konsumentów prywatnych i przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie po spotkaniu.

Zapewnienia i deklaracje unijnych przywódców nie doprowadzą do automatycznego ograniczenia cen energii i gazu ziemnego

- Mamy porozumienie w sprawie energii. Istnieje silne i jednomyślne zobowiązanie do wspólnego działania - przekazał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Podobne zadowolenie wyraziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von den Leyen, która uważa, że- mamy teraz bardzo dobrą i solidną mapę drogową, aby dalej pracować na tematem cen energii.

Jedynym faktycznym ustaleniem jest deklaracja związana z przedłożeniem przez ministrów do spraw energii i unijnych urzędników decyzji w sprawie "tymczasowego korytarza cenowego w transakcjach na gaz ziemny", który powinien ograniczyć ceny surowca wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. Przywołano także w tle zarządzenie mówiące o dobrowolnej redukcji cen gazu o 15 procent do końca marca 2023 roku.

- Mechanizm solidarności nie może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa energetycznego żadnego z państw członkowskich - te słowa wypowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa 5 sierpnia tego roku na wieść o wprowadzeniu przez Komisję Europejską obowiązku ograniczenia zużycia gazu.

W kolejnej wypowiedzi stwierdziła, że Polska sprzeciwia się zmuszaniu krajów do dzielenia się gazem oraz decydowaniu na poziomie UE w sprawach bezpieczeństwa energetycznego państw.

W postawie polskiego rządu zaszła zatem jednak modyfikacja stanowiska - wynikająca z tego, że lepiej wypracować na szczeblu unijnym pewne rozwiązania, niż samemu zmagać się nadzwyczajną, kryzysową sytuacją.

Polski rząd zmodyfikował stanowisko w sprawie współpracy energetycznej w ramach Unii Europejskiej

W przypadku gazu ziemnego ustalenia szczytu odnoszą odnoszą się do wprowadzenia mechanizmu korekty rynkowej, który będzie uruchamiany, gdy ceny gazu będą nadmiernie wysokie.

Tak ogólne sformułowanie rodzi natychmiast proste pytanie: czyli kiedy? Jaki poziom cen, dla jakich kontraktów, od których dostawców, z wykorzystaniem jakich wolumenów sprzedaży będzie wprowadzana administracyjna kontrola?

Sprawą o podstawowym znaczeniu jest także to, kto z urzędu będzie przeprowadzał interwencje i w jakiej formie. Czy zostanie powołana nowa instytucja nadzorcza, która uzyska wgląd w pilnie strzeżone zapisy kontraktów?

W tle tych rozważań jest jeszcze jeden projekt powołania superspółki dokonującej wspólnych zakupów gazu. Nie ma szczegółów związanych z jej kompetencjami i relacjami biznesowymi, które mogą opierać się zakupach gazu realizowanych przez rządy lub firmy. To może jednak doprowadzić do kompletnego przetasowania na europejskim rynku zakupów błękitnego paliwa...

Szczyt w Brukseli zakończył się zgłoszeniem poważnych deklaracji, przed nami jednak kulminacja zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w związku z nadchodzącym sezonem jesiennych słot i zimowych mrozów. Ewentualne przygotowywane rozwiązania dotyczyć będą przyszłego roku.

A teraz trzymajmy się ciepło i oszczędzajmy nośniki energetyczne, bo mogą się nam niebawem bardzo przydać...