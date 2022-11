W sprawie morskich wiatraków Bałtyk jednak wieje nam w oczy

- Batalia o nowe pozwolenia lokalizacyjne trwa już tak długo, że powstają wątpliwości, czy te nowe projekty morskich farm wiatrowych uda się przygotować na aukcje, a zwłaszcza te planowane w 2025 roku - mówi dr Karol Lasocki, partner, kancelaria DWF Poland.

Przygotowany na zlecenie PSEW raport „Potencjał Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce” pokazał, że Polska ma możliwość zbudowania na Bałtyku wiatraków o mocy 33 GW. Bez m.in. zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (PZPPOM) to będzie tylko raport, ale zacznijmy od tego, na co teraz pozwala PZPPOM.

- Obecnie obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, rząd przyjął rozporządzeniem z kwietnia 2021. PZPPOM stanowi, że wznoszenie morskich elektrowni wiatrowych jest dopuszczone wyłącznie w akwenach o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej.

Na potrzeby pozyskiwania energii odnawialnej w planie wyznaczono wyłącznie siedem akwenów o łącznej powierzchni 2,3 tys. km kw., co stanowi około 8 proc. obszaru objętego planem, wynoszącego 29,9 tys. km kw. W ramach tych siedmiu akwenów w tzw. ustawie offshorowej wydzielono 21 obszarów dla morskich farm wiatrowych (MFW).

Z raportu PSEW wynika jednak, że niecały obszar wyznaczony dla morskiej energetyki wiatrowej będzie mógł zostać wykorzystany do budowy wiatraków. Według szacunków z około 2,3 tys. km kw. na posadowienie turbin będzie mogło być spożytkowane około 1,8 tys. km kw.

To się może przełożyć - zgodnie z raportem - na farmy wiatrowe o mocy około 15,3 GW, z czego 5,9 GW w tzw. I fazie i 9,4 GW w tzw. II fazie, w której dopiero trwa wyścig o pozwolenia lokalizacyjne. Potencjał dla tzw. III fazy oszacowano na 17,7 GW - i to w sumie daje potencjał 33 GW.

Potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oszacowany na 33 GW

Kancelaria DWF brała udział w przygotowaniu wskazanego raportu PSEW. Branża energetyki wiatrowej oczekuje, że wyniki tego raportu zostaną uwzględnione w kolejnej wersji polityki energetycznej Polski. Ile czasu potrzeba byłoby na zmianę PZPPOM?

- Pracowaliśmy przy raporcie PSEW głównie w części dotyczącej właśnie rewizji PZPPOM, który - jak mówiłem - został przyjęty niedawno, bo w 2021 i jest pierwszym takim planem w historii Polski. PZPPOM powstał zatem przed wojną na Ukrainie, przed kryzysem energetycznym, czyli przed najważniejszymi z punktu widzenia sytuacji w energetyce wydarzeniami tego roku.

Zdaniem przynajmniej części środowiska energetyków - ze względu na kryzys energetyczny, który powstał nie gdzie indziej, jak w segmencie paliw kopalnych - już należy przystąpić do prac nad nowelizacją PZPPOM i umożliwić większe inwestycje w OZE na Bałtyku, bo wiadomo, że potencjał jest.

Trudno z góry przesądzić, ile czasu zajęłaby nowelizacja PZPPOM, ale potrzebny na to okres trzeba - moim zdaniem - liczyć w latach. To pochodna tego, że stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wymaga uwzględnienia interesów wielu użytkowników Bałtyku, w tym wojska, rybołówstwa, transportu, wydobycia kopalin i energetyki. Prace nad pierwszym PZPPOM zajęły aż sześć lat.

Czy prawo określa, jak często trzeba czy należy weryfikować PZPPOM?

- Obowiązujące przepisy przewidują, że plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich powinien podlegać rewizji co 10 lat, ale mam nadzieję, że władze tyle nie będą czekać. Rewizja powinna nastąpić szybciej. Jest ku temu kilka powodów.

Obecna polityka energetyczna Polski zakłada, że do 2040 roku powstaną morskie farmy wiatrowe o mocy 11 GW, a potencjał rozwoju branży oszacowano na 33 GW. Władze powinny pokazać, jak widzą rozwój offshoru, na co się godzą.

Zwłaszcza, że z szacunków wynika, iż na już przyznanych lokalizacjach i tych, o które trwa wyścig, można do 2040 zbudować więcej wiatraków, niż przewiduje teraz polityka państwa.

Obszary przeznaczone dla morskich wiatraków już zajęte albo objęte konkursami

Na co może mieć - czy będzie miał - wpływ moment podjęcia decyzji o rewizji PZPPOM? Co można zyskać, a co stracić przyspieszając lub zwlekając z aktualizacją tego planu?

- Odkładając rewizję PZPPOM na lata, da się zyskać co najwyżej może specyficzne doświadczenia, jakie się pojawią w efekcie wybudowania pierwszych morskich farm na polskiej części Bałtyku.

Ale morskie wiatraki to nie nowość, więc wątpliwe, by to mogło być coś odkrywczego w dziedzinie planistyki czy wykorzystania obszarów morskich w Polsce. Ta wiedza już jest, tyle że nie pochodzi bezpośrednio z polskich doświadczeń.

Zaczynając natomiast prace nad nowelizacją PZPPOM bez zwłoki, można zyskać dużo czasu na przygotowania do rozwoju kolejnych projektów, w lokalizacjach obecnie nie przewidzianych dla wiatraków.

Nawet gdyby prace nad aktualizacją PZPPOM zaczęły się w przyszłym roku, to ich efekty byłyby pewnie znane po roku 2025. Oznacza to, że nowe obszary weszłyby realnie do gry za wiele lat, a więc moim zdaniem nie ma powodu, żeby wstrzymywać rewizję planu zagospodarowania Bałtyku.

Bez rewizji PZPPOM już nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli chodzi o lokalizacje dla morskich wiatraków?

- Nie wydarzy się, bo już wszystkie obszary polskiej części Bałtyku, przeznaczone teraz pod morską energetykę wiatrową, są zajęte albo objęte są konkursami o nowe lokalizacje, a formalnie o tzw. PSZW, czyli o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

W toku są postępowania dotyczące tzw. II fazy programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, a chodzi o 11 lokalizacji. Czy któreś z postępowań zostało już rozstrzygnięte?

- Jeszcze żadne postępowanie rozstrzygające się nie zakończyło i w grudniu minie rok od złożenia pierwszych wniosków o nowe lokalizacje, o wydanie nowych PSZW przez PGE i Orlen.

Batalia o nowe pozwolenia lokalizacyjne trwa już tak długo, że powstają wątpliwości, czy te nowe projekty morskich farm wiatrowych uda się przygotować na aukcje, a zwłaszcza te planowane w 2025 roku.

Uważam, że - ze względu na przewlekłość procesów administracyjnych - aukcje dla morskich wiatraków zaplanowane na rok 2025 są zagrożone.

Nowe projekty morskich farm wiatrowych nie bez ryzyk regulacyjnych

Czy przepisy są na tyle klarowne, że jak ktoś uzyska koncesję na lokalizację, to może być pewny, że jej nie straci wbrew swojej woli?

- Obecnie ryzyka regulacyjne dla nowych projektów morskich farm wiatrowych są dwojakiego rodzaju. Trwają jeszcze sądowe spory o lokalizacje, które częściowo pokrywają się z tymi, o które obecnie wnioskują inwestorzy, a poza tym nie można wykluczyć, że jakieś nowe pozwolenia będą podważane.

W przypadku sporów sądowych chodzi, tak to powiedzmy, o wnioski o pozwolenia lokalizacyjne wygaszone przez władze w związku z ustawą offshorową. Część inwestorów nie zgodziła się z tym - i zaczęły się procesy.

Jeśli zaś idzie o możliwość podważania decyzji administracyjnych o nowych pozwoleniach, to sprawy mają się tak, że te decyzję będą wiążące, ale to nie wyklucza możliwości ich skarżenia. Sprawy przed WSA i NSA mogą się toczyć łącznie 2-3 lata.

Czy takie sprawy będą? Trudno to z góry przesądzić, ale tak samo nie można tego wykluczyć. Zwłaszcza, że konkurencja jest duża, a przepisy tzw. rozporządzenia rozstrzygającego - nowe i niekoniecznie budzące powszechną akceptację.

Jest jakaś recepta, by te nowe pozwolenia lokalizacyjne nie utknęły w sądach?

- Kiedyś dla projektów finansowanych z funduszy unijnych - dlatego, żeby nie tracić funduszy - stworzono specjalną sądową procedurę administracyjną. Prawo dało wtedy NSA i WSA - po 30 dni na sprawy dotyczące decyzji związanych z korzystaniem ze środków unijnych - i to podziałało. Nie zaszkodzi chociaż rozważyć podobne rozwiązanie dla decyzji dotyczących projektów morskich farm wiatrowych.