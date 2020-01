W sprawie przejęcia Energi nie spodziewamy się wątpliwości KE

W sprawie przejęcia Energi rozpoczęliśmy dialog z Komisją Europejską - złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny, nie spodziewamy się takich wątpliwości jak ws. fuzji z Grupą Lotos - powiedziała w czwartek wiceprezes PKN Orlen Patrycja Klarecka.

Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił, że chcę przejąć pomorski koncern energetyczny Energa, trzeciego największego dostawcę prądu w Polsce. Prezes koncernu Daniel Obajtek tłumaczył, ta fuzja to "ważny krok" spółki na drodze transformacji z koncernu naftowego w "koncern multienergetyczny".

"Jeśli chodzi o Komisję Europejską, to rozpoczęliśmy już z nimi dialog, złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny i będziemy dalej w tym dialogu, natomiast (...) nie spodziewamy się większych problemów" - powiedziała. "Energa działa trochę w innym segmencie - nie będzie na pewno takich wątpliwości jak przy Lotosie" - dodała.

Klarecka przypomniała, że w piątek 31 stycznia rozpoczynają się zapisy na akcje Energii, które potrwają do 9 kwietnia. "Na tym etapie nie zakładamy podniesienia ceny w wezwaniu na akcje Energi"- powiedziała Klarecka.



PKN Orlen wezwał na początku grudnia ubiegłego roku do zapisów na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa z siedzibą w Gdańsku, tj. 414.067.114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.

Wezwanie zostało ogłoszone z tzw. warunkami zawieszającymi; chodzi m.in. o zawarcie przez Energę i PKN Orlen umowy na przeprowadzenie badania Energi (taka umowa została zawarta 9 grudnia 2019 r.), uzyskanie bezwarunkowej decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego, zmiany statutu Energi oraz złożenie w ramach wezwania zapisów na sprzedaż liczby akcji Energi, uprawniającej do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Orlen ujawnił w grudniu, że już 20 listopada złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji.

"Jeśli staniemy się właścicielem Energi, to przeanalizujemy wszystkie inwestycje, które ta spółka prowadzi i będziemy podejmować odpowiednie decyzje" - powiedziała Klarecka, pytana o to, czy należy spodziewać się decyzji koncernu ws. rozbudowy elektrowni w Ostrołęce jeszcze przed ewentualnym przejęciem Energi.

Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Energa i Enea. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku.