W sprawie strategii energetycznej związkowcy chcą przycisnąć rząd na ulicy. Będzie protest

Związkowcy sektora energetycznego 14 lipca pojadą do Warszawy, gdzie szykują manifestację. W ten sposób chcą osiągnąć pożądany dla nich kształt transformacji energetycznej Polski.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Spółek Energetycznych-Górniczych, Okołoenergetycznych i Ciepłowniczych w liście do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy domaga się zmiany strategii energetycznej, czyli Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040).

Związkowcy wzywają minister klimatu i środowiska do obrony węgla

W aktualizacji tego dokumentu rząd zwiększył udział OZE, zmniejszył – energetyki węglowej. Związkowcy chcą, by minister broniła węgla.

Ostatnia aktualizacja PEP2040 zakłada, że nastąpi istotna dywersyfikacja technologiczna miksu energetycznego w kierunku dekarbonizacyjnym. W 2040 r. źródła zeroemisyjne mogą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryć ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

– W dniu dzisiejszym już nie prosimy – lecz zdecydowanie domagamy się wprowadzenia zmian w dotychczasowej polityce energetycznej kraju. Sytuacja geopolityczna wskazuje nam, że najistotniejszym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego jest oparcie gospodarki o własne zasoby, z konkretną strategią dla wykorzystania naszego krajowego węgla – czytamy w liście do minister Moskwy.

Związkowcy w liście domagają się m.in. uruchomienia wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew, a także startu programu badawczego Bloki 200+ Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem byłoby wydłużenie pracy starych elektrowni węglowych o mocy 200 MW na blok.

Związkowcy przypominają też obietnice rządu Zjednoczonej Prawicy

– Kierunek programowy Zjednoczonej Prawicy gwarantował stabilizacje dla krajowego przemysłu, jak i także dla regionów przemysłowych. Żądamy nadal stanowczych działań w zakresie dotrzymania słowa co do tego, co było i jest obiecywane - wskazują związkowcy.

Ich zdaniem brak działań ze strony rządu doprowadzi do utraty suwerenności energetycznej, likwidacji bezpowrotnie setek tysięcy miejsc pracy, czy zubożenia wielu regionów Polski.

Przypomnijmy, że rząd zapowiada powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma przejąć węglowe aktywa wytwórcze spółek energetycznych. Polska negocjuje także przedłużenie funkcjonowania wsparcia w postaci rynku mocy z 2025 do 2028 roku.