Z informacji WNP.PL wynika, że w najbliższy piątek, 30 czerwca 2023 r., zwołano posiedzenie rady nadzorczej PGE GiEK, czyli spółki, w oparciu o którą ma być budowana Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Czy doczekamy się wreszcie przełomu w tej sprawie?

Związkowcy ze spółek energetycznych, które mają wejść do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, uważają, że są gorzej traktowani przez rząd niż związkowcy z sektora węgla kamiennego.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii i zatrudniającym ok. 30 tys. osób.

Niedawno minister Jacek Sasin mówił, że czynnikiem wstrzymującym powstanie NABE jest oczekiwanie na potwierdzenie przez Komisję Europejską, iż nie jest to pomoc publiczna.

Od kilku tygodni ucichła sprawa powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która ma przejąć elektrownie węglowe z grup energetycznych Enea, Energa, PGE i Tauron.

Ze wcześniejszych informacji WNP.PL wynikało, że Agencja może powstać pod koniec czerwca lub początku lipca 2023 r., bądź też dopiero po wyborach parlamentarnych.

Z naszych informacji wynika, że na najbliższy piątek, 30 czerwca 2023 r., zaplanowano posiedzenie rady nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), czyli spółki, w oparciu o którą ma być budowana NABE. Niewykluczone, że zapadną wtedy decyzje dotyczące NABE. Gdyby teraz takich decyzji nie podjęto, to Agencja prawdopodobnie powstałaby dopiero po wyborach parlamentarnych.

Branża energetyczna oczekuje wiążących decyzji w sprawie NABE

Utworzenia Agencji oczekują pracownicy spółek, mających do niej wejść.

- Tracimy czas, nikt nie podejmuje wiążących decyzji. Powstanie NABE wiąże się z przyszłością pracowników oraz stanem technicznym urządzeń. Na razie nikt nie wie, co będzie w poszczególnych elektrowniach z blokami i kiedy będą modernizacje bloków 200 MW - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, przewodniczący Solidarności w Tauron Serwis oraz członek Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego.

Przypomina, że strona społeczna w grupie Tauron zaprosiła Marka Wesołego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, na spotkanie, ale do takiego spotkania jak na razie nie doszło.

Związkowcy ze spółek energetycznych, które mają wejść do Agencji, mają wrażenie, że są gorzej traktowani przez rząd niż związkowcy z sektora węgla kamiennego. Jak przypominają, bez krajowych elektrowni wydobywanie węgla w polskich kopalniach nie będzie miało wielkiego sensu.

Gigant ma stać na wielu nogach. Ma produkować prawie połowę energii w Polsce

Przypomnijmy, że proces tworzenia NABE jest kilkustopniowy. Założono, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron (powinno do tego dojść w najbliższych tygodniach), a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz wniesie aportem akcje lub udziały spółek Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia. Potem ma zostać utworzony holding.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii i zatrudniającym ok. 30 tys. osób.

O potrzebie powstania NABE mówią eksperci energetyczni, ale spodziewają się, że Agencja powstanie dopiero po wyborach parlamentarnych.

- Ta decyzja powinna zapaść jak najszybciej, ponieważ to wyczekiwanie negatywnie odbija się na bilansie energetycznym Polski i stanie aktywów. Elektrownie węglowe czekają od dwóch lat na to, aż ktoś się nimi zajmie. Teraz nie ma decyzji inwestycyjnych, nie modernizuje się ich, nie ma planu, jak realnie zapewnić ich funkcjonowanie po 2025 r. O modernizacji bloków 200 MW mówi się od dawna, ale wciąż nie ma żadnych decyzji - wskazuje Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

Jej zdaniem elektrownie węglowe z grup Enea, Energa, PGE i Tauron powinny zostać wydzielone, ale w innej formie, niż jest to teraz planowane. NABE w proponowanym kształcie doprowadzi do powstania podmiotu, który będzie miał ponad 50 proc. sektora wytwarzania energii w Polsce, a więc będzie zakłócał konkurencję. Dla odbiorców oznacza to ryzyko zaistnienia zbyt wysokich cen.

NABE potrzebne grupom energetycznym. Czekają inwestycje w OZE i dystrybucję

A co będzie, jeśli Agencja nie powstanie? Odpowiedzi nie są optymistyczne.

- Byłoby to, moim zdaniem, fatalne dla perspektyw spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Trzeba pamiętać, że sektor wytwarzania energii z węgla w grupach Enea, PGE i Tauron będzie musiał być stale dotowany, bo w przeciwnym razie wyniki tego sektora byłyby bardzo silnym obciążeniem dla wyników tych grup - mówi WNP.PL Paweł Puchalski z Santander Biura Maklerskiego.

Przypomina, że powstanie NABE umożliwi zaciąganie przez te grupy zewnętrznego finansowania na wielkie projekty inwestycyjne, m.in. w OZE czy dystrybucji.

- Tak długo, jak nasze grupy będą obciążone energetyką węglową, to będą miały bardzo ograniczony dostęp do zewnętrznego finansowania i nie będą mogły rozpocząć transformacji energetycznej - podkreśla Paweł Puchalski.

Rozmowy rządu o NABE z Komisją Europejską i bankami. Ostatni etap?

Na przełomie maja i czerwca 2023 r. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, przyznał, że czynnikiem wstrzymującym powstanie NABE jest oczekiwanie na potwierdzenie przez Komisję Europejską, iż nie jest to pomoc publiczna.

- Jesteśmy na ostatnim etapie dopinania spraw. Wątków jest tutaj całe mnóstwo, ale zasadniczy, czyli kwestia wynegocjowania umowy o zbyciu aktywów energetycznych przez spółki energetyczne na rzecz NABE, jest właściwie w ponad 90 proc. uzgodniony, pozostały szczegóły. Nie spodziewam się jakichś większych problemów w tym zakresie - stwierdził wtedy Jacek Sasin.

Minister aktywów państwowych zapewnił, że jest w stałym dialogu z bankami, są to według niego owocne spotkania i nie przewiduje "większych perturbacji".

- Dzisiaj istotnym czynnikiem wstrzymującym samo sfinalizowanie tego procesu jest oczekiwanie na akceptację ze strony Komisji Europejskiej. Nie tyle akceptację, co potwierdzenie przez Komisję Europejską tego, o czym jesteśmy przekonani, że nie zachodzi tu proces pomocy publicznej - podkreślił Jacek Sasin.

Wicepremier zaznaczył, że polska strona chciałaby mieć pewność, że KE uważa cały proces za rozwiązanie rynkowe, niezwiązane z pomocą publiczną. - Jeśli to potwierdzenie w najbliższym czasie będzie, to przewiduję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ten proces zostanie zakończony - stwierdził Jacek Sasin.