W sprawie zielonych certyfikatów klamka zapadła. Apel nie pomógł

Kilka organizacji apelowało do premiera o co najmniej powrót do koncepcji ustalenia na 2024 rok tzw. obowiązku OZE dla zielonych certyfikatów na poziomie 11 proc. wobec 5 proc., ale nic to nie dało. Jest już rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ze wskaźnikiem 5 proc.

Przedstawiciele kilku organizacji podpisali się pod wspólnym apelem do premiera Mateusza Morawieckiego „w sprawie powstrzymania się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia”.

To była walka o kształt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 roku.

Chodzi w nim o określenie w ramach tzw. certyfikatowego systemu wsparcia OZE popytu na dany rok na świadectwa pochodzenia energii z OZE, czyli tzw. zielone certyfikatów ( m.in. wiatr, woda, biomasa) i tzw. błękitne certyfikaty (biogazownie rolnicze), które „produkują” instalacje OZE i uzyskują przychody z ich sprzedaży, oprócz przychodów ze sprzedaży prądu.

Ten popyt tworzą z obowiązku m.in. sprzedawcy prądu, którzy muszą uzyskiwać i przedstawiać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia tzw. zielone i błękitne certyfikaty, w określonej administracyjnie proporcji do sprzedaży energii odbiorcom. Skala obowiązku umorzenia certyfikatów to tzw. obowiązek OZE. W praktyce determinuje on więc wysokość popytu na zielone certyfikaty, które z kolei stanowią istotne źródło przychodów części wytwórców energii odnawialnej.

Pierwotnie sam resort klimatu zaproponował, żeby tzw. obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów, który w 2023 roku to 12 proc., wynosił 11 proc. w 2024 roku, 10 proc. w 2025 roku oraz 9 proc. w 2026 roku, a obowiązku dla tzw. błękitnych certyfikatów pozostał na obecnym poziomie 0,5 proc.

Ale na tym się nie skończyło, bo pojawiła się kolejna wersja projektu ww. rozporządzenia zakładająca, że tzw. obowiązek OZE zostanie określony tylko na 2024 rok i że w przypadku tzw. zielonych certyfikatów ten obowiązek wyniesie 5 proc., a tzw. błękitnych nadal 0,5 proc.

- Wielkość udziału określona na tym poziomie przyczyni się do stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia – napisano w uzasadnieniu projektu.

Przywołany na wstępie apel o powrót chociaż do wskaźnika 11 proc. nic nie dał. 29 sierpnia 2023 roku opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 sierpnia 2023 roku, które określiło tzw. obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów na 2024 rok na poziomie 5 proc.