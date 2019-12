W styczniu ruszy drugi nabór w programie "Mój Prąd"

13 stycznia 2020 rozpocznie się drugi nabór wniosków w programie "Mój Pąd", w którym można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych - poinformował w piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"W odpowiedzi na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na przydomową fotowoltaikę, 13 stycznia 2020 r. rozpoczynamy drugi nabór, w którym podtrzymujemy dofinansowanie instalacji PV do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie" - poinformował cytowany w komunikacie prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Fundusz przypomniał, że dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, ale koszty przedstawione do rozliczenia muszą być pomniejszone o otrzymaną dotację. Wnioski w drugim naborze będzie można składać do 18 grudnia 2020 r.

Narodowy Fundusz dodał, że w ramach kończącego się 20 grudnia br. pierwszego naboru, przez 100 dni funkcjonowania programu wypłacono i zatwierdzono do przekazania 65 mln zł dotacji na 13,5 tys. instalacji. Inwestycje przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 o 58,8 tys. ton rocznie. Łączna zainstalowana moc urządzeń to 73,5 MW, co pozwala na wygenerowanie z nich 73,5 GWh/rok zielonej energii.

NFOŚiGW poinformował ponadto, że do wykorzystania jest jeszcze ponad 90 proc. z miliardowego budżetu programu. Te pieniądze mają pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii.

Jak dodano, obecnie trwają prace nad kontynuacją programu "Mój Prąd" w formie preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni mieszkaniowych.