W Szkocji powstanie jedna z największych morskich farm wiatrowych na świecie

W okolicach szkockiego Firth of Forth ma powstać jedna z największych morskich farm na świecie, która będzie w stanie zasilić w energią elektryczną ponad 5 milionów gospodarstw domowych.

Ma ją wybudować międzynarodowy gigant energetyczny SSE, który ma swoją siedzibę w Szkocji. Jej powstanie wygeneruje 6000 miejsc pracy. Farma ma składać się aż z 307 turbin wiatrowych, które będą w stanie produkować energię przez 35 lat. Powinna ona zacząć działać już w 2026 roku.

SSE szacuje, że przyniesie 8,3 miliarda funtów przychodów do brytyjskiego budżetu. Jej moc zainstalowana będzie wynosić 4,1 GW i będzie kluczowa w sfinalizowaniu planu szkockiego rządu, bo do 2030 Szkocja chce mieć zainstalowane 11 GW w offshorze.

Farma zostanie rozmieszczona około 40 km od brzegów hrabstwa Fife i zajmie obszar aż 1,313 km kw. Kiedy projekt zostanie sfinalizowany, będzie mógł produkować ponaddwukrotnie więcej energii niż zużywa cała Szkocja. Po 10 latach analiz i badań jest już na zaawansowanym etapie.

Udało się również już zabezpieczyć podłączenie do sieci - w miasteczku Branxton. Dokumenty projektu wskazują, że chociaż istnieją obawy o to, jak wpłynie na przyrodę, w tym populację ptaków morskich, to trudno było znaleźć bardziej korzystną lokalizację, jeśli chodzi o efektywność energetyczną.