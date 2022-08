W szkołach w Małopolsce zamontują mierniki jakości powietrza

Na 116 małopolskich szkołach, głównie w powiatach krakowskim i tarnowskim, zostaną zamontowane mierniki jakości powietrza. Koszty zakupu i montażu urządzeń pokryje urząd marszałkowski, który prowadzi zamówienie publiczne w tej sprawie.

Jak wynika z informacji przekazanych przez małopolski urząd marszałkowski, w nowym roku szkolnym na budynkach 116 szkół zostaną zamontowane mierniki jakości powietrza z tablicami LED, wyświetlającymi ilość pyłów zawieszonych.

Urządzenia trafią do samorządów, które wyraziły tym zainteresowanie - jest to 116 ze 182 małopolskich gmin. Najwięcej z powiatów krakowskiego i tarnowskiego. Urząd marszałkowski prowadzi zamówienie publiczne ws. zakupu i montażu mierników. Cena jednego urządzenia, wraz z instalacją, to ok. 12 tys. zł.

Mierniki zostaną zamontowane w szkole wskazanej przez gminę. Gmina poniesie koszty energii elektrycznej związanej z eksploatacją urządzenia. Szkoły, które otrzymają urządzenia, mają także organizować zajęcia edukacyjne na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

- Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży - zwrócił uwagę wicemarszałek Małopolski Józef Gawron, zapowiadając projekt w czerwcu. Mierniki z tablicami LED umożliwią uczniom i nauczycielom bieżące monitorowanie jakości powietrza w okolicy. Nauczycielom pozwoli to planować aktywności na powietrzu.

Zakup urządzeń finansowany jest w ramach projektu LIFE "Małopolska w zdrowej atmosferze" ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.