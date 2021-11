W Tauronie wrze. Nie tak to miało wyglądać

Przedstawiciele strony społecznej z grupy Tauron nie podpisali się pod żadnym dokumentem dot. powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Pod dokumentem są podpisy tylko związkowców z grupy PGE, a to jest niepoważne - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu protestacyjno-strajkowego w grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.

Związkowcy chcą rozmawiać z rządem

Krajowy gigant

Tylko niezbędne inwestycje

Jak mówi, koniecznych do omówienia jest wiele kwestii. To nie tylko zabezpieczenie pracy i płacy dla pracowników, którzy docelowo mają się znaleźć w NABE, ale również zapewnienie stabilności pracy elektrowni. Przypomina, że w 2025 r. kończy się rynek mocy z którego korzystają elektrownie, które mają wejść do NABE. Jeszcze nie wiadomo, czy rynek mocy zostanie zastąpiony innym mechanizmem wsparcia w celu zapewniania dostaw energii.- Nie można dopuścić do tego, że rząd pokątnie buduje NABE a my w Tauronie nic nie wiemy. To, że podpisano porozumienie ws. NABE bez udziału przedstawicieli Taurona wzbudziło duże oburzenie w grupie. To nie jest ważne, że związkowcy z PGE na to się zgodzili, my nic o tym nie wiedzieliśmy. Mamy być równorzędnym partnerem w dyskusjach dot. postania NABE - zaznacza Bogdan Tkocz.Na piątek, 26 listopada zaplanowano spotkanie dot. umowy społecznej w grupie Tauron. Związkowcy z Taurona będą chcieli się spotkać także z Jackiem Sasinem, ministrem aktywów państwowych oraz Piotrem Pyzikiem, wiceministrem aktywów państwowych odpowiedzialnym za górnictwo i energetykę.Położenia strony związkowej z Taurona nie ułatwia fakt, że od kilku miesięcy Tauron nie ma prezesa.- Chcemy rozmawiać z zarządem Taurona, jest wiele ważnych rzeczy do omówienia, mamy swoje propozycje dot. rozwoju grupy np. dot. wykorzystania opadów komunalnych czy wychwytywania CO2. Ale jak mamy poważnie o tym rozmawiać, skoro Tauron nie ma prezesa a rząd unika rozmowy z nami ws, NABE - dodaje Bogdan Tkocz.Związkowcy mają skonkretyzowane oczekiwania co do nowego prezesa Taurona.Chcemy, aby prezesem Taurona została osoba znająca spółkę i pochodząca z regionu. Nie chcemy żadnych spadochroniarzy, którzy będą dopiero uczyli się tego, czym zajmuje się Tauron. Liczymy na rozmowy z posłami ze Śląska w tej sprawie - dodaje Bogdan Tkocz.Związkowcy z Taurona chcą, by powstały dwie spółki NABE: jedna w oparciu o węgiel brunatny a druga, o roboczej nazwie NABE Południe w oparciu o elektrownie na węgiel kamienny. W skład NABE Południe, zdaniem związkowców, powinna wejść także spółka Tauron Wydobycie. Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. podpisano porozumienie zakładające przejęcie przez Skarb Państwa Tauron Wydobycie. Obecnie ok. 70 proc. węgla zużywanego w grupie Tauron pochodzi z kopalń Tauron Wydobycie.Przypomnijmy, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafi segment wydobycia węgla brunatnego, ale już nie wydobycie węgla kamiennego. To oznacza, że do NABE mają wejść kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów z PGE.Do NABE ma wejść także segment wytwarzania energii z węgla z grup Enea, PGE i Tauron. W Przypadku Enei będzie to Enea Wytwarzanie (z elektrownią Kozienice) i Elektrownia Połaniec, w przypadku PGE to PGE GiEK (czyli głównie elektrownie Bełchatów, Turów i Opole) a w przypadku Taurona będzie to Tauron Wytwarzanie i spółka Nowe Jaworzno, czyli blok 910 MW.W skład NABE mają wejść również spółki serwisowe, zajmujące się utrzymaniem źródeł węglowych.Do NABE nie wejdą sektory wytwarzania energii z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii. Nie wejdzie także sektor ciepłownictwa (który opiera się na węglu kamiennym).W grupach energetycznych pozostanie także dystrybucja energii oraz detaliczny i hurtowy handel energią elektryczną.W wyniku przejęcia wytwarzania energii opartego na węglu od grup energetycznych, moc zainstalowana źródeł w NABE ma wynieść ok. 22,7 tys. MW - dla porównania moc wszystkich źródeł w Polsce wyniosła 51,9 tys. MW.W roku 2020 elektrownie, które mają trafić do NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli dużo ponad połowę krajowej produkcji, która wyniosła 152,3 TWh. Całkowite zużycie energii w Polsce w 2020 r. wyniosło 165,5 TWh.Nowa grupa ma zatrudniać 32,2 tys. pracowników, najwięcej z nich - bo aż 25,7 tys., będzie pochodziło z obecnej grupy PGE, 3,0 tys. pracowników przejdzie z grupy Enea a 3,5 tys. z grupy Tauron.W podmiotach, które trafią do NABE resort aktywów zapowiada "realizację niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych". Zapowiedziano również brak inwestycji w nowe źródła wytwórcze.MAP podkreśla, że nastąpi odstawanie wyeksploatowanych bloków w oparciu o rachunek ekonomiczny i bilans mocy wraz z podłączaniem do Krajowego Systemu Energetycznego nowych źródeł.Zapowiedziano też sprzedaż terenów po odstawionych jednostkach z przeznaczeniem na inną działalność gospodarczą.