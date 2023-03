W turbinach wiatrowych rządzą Chińczycy. Bezapelacyjnie

Chińscy producenci turbin zajęli aż osiem miejsc w czołowej dziesiątce największych na świecie dostawców turbin wiatrowych. Z europejskich producentów w tej klasyfikacji znaleźli się tylko duński Vestas i niemiecko-hiszpański Siemens Gamesa.

Najważniejszym rynkiem dla producentów turbin wiatrowych pozostają Chiny.

Zachodni producenci tracą udziały w rynku.

Rośnie wielkość turbin instalowanych zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Z danych S&P wynika, że ubiegły rok stał pod znakiem boomu na nowe siłownie wiatrowe. Rekordowe były zamówienia urządzeń.

Producenci energii zakupili aż o 75 proc. więcej urządzeń niż w 2021 roku (w sumie 115 GW) - i to mimo przeciwności, w tym utrzymujących się skutków pandemii, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wysokich kosztów produkcji i niepewności związanych z łańcuchem dostaw.

Szybciej rozwija się budowa farm wiatrowych na morzu

Wciąż za większość zamówień odpowiadali inwestorzy lądowych farm wiatrowych. Do nich trafiło aż 70 proc. urządzeń (rok do roku oznacza to wzrost o 50 proc.). Nastąpił również prawie trzykrotny wzrost zamówień wiatraków dla offshore - w porównaniu z 2021 rokiem.

Największym rynkiem dla turbin wiatrowych pozostawały Chiny. Liczba zawartych na dostawę urządzeń kontraktów była w ubiegłym roku niemal trzykrotnie wyższa niż w 2021 r. Stanowiło to prawie 80 proc. całego rynku globalnego.

Zakupy napędzają chińskie plany dotyczące zainstalowania w kraju 1200 GW energii wiatrowej i słonecznej do 2030 roku.

Nic zatem dziwnego, że czołowymi dostawcami urządzeń na świecie były chińskie firmy Envision, Ming Yang i Goldwind. Zabezpieczyły one zamówienia na 50 GW, co daje ponad 50 proc. udziału w ich rodzimym rynku. Dopiero czwarty był duński Vestas. Ale jego dostawy było średnio o połowę niższe niż każdej z trzech chińskich firm. Siemens Gamesa zajął dopiero dziewiąte miejsce.

Skupienie mocy produkcyjnych w Chinach, presja kosztowa i problemy z łańcuchem dostaw spowodowały spadek liczby zamówień w Europie i Ameryce Północnej - odpowiednio - o 33 proc. i 71 proc. rok do roku, podczas gdy w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie pozostały bez zmian.

Wysokie ceny europejskich producentów ograniczają im możliwość sprzedaży

Czterech głównych zachodnich producentów turbin – Vestas, Siemens Gamesa, Nordex i GE – odnotowało łączny spadek liczby zamówień o 44 proc. rok do roku, ponieważ podnieśli oni średnie ceny sprzedaży turbin nawet o 20 proc. w całym 2022 roku.

Pogłębiająca się różnica cen turbin między chińskimi i zachodnimi dostawcami zaczęła wpływać na portfele zamówień tych ostatnich. Podczas gdy producenci OEM z Zachodu nie zakomunikowali o żadnych zamówieniach z Chin kontynentalnych od 2020 r., chińscy producenci turbin prawie potroili liczbę zamówień zagranicznych rok do roku - do 4,5 GW w 2022 r. (prawie w całości na lądzie).

Przy tym chińscy dostawcy wkroczyli na rynki wrażliwe na ceny, w tym w Indiach, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej, gdy zachodni gracze utrzymali dominację na dojrzałych rynkach, w tym w Europie i Ameryce Północnej.