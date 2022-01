W tym roku wiatr mocno powieje morskim elektrowniom

W realizowanych w Polsce projektach morskich farm wiatrowych I fazy programu morskiej energetyki wiatrowej 2022 rok będzie okresem kontraktacji głównych dostawców. Krajowe otoczenie regulacyjne postrzegane jest jako ugruntowane, ale niektórzy inwestorzy wskazują m.in. na potrzebę aktualizacji formuły indeksacji ceny sprzedaży energii. Czynnikiem ryzyka jest notyfikacja pomocy publicznej dla projektów I fazy programu w Komisji Europejskiej. Kluczowe dla branży będą tegoroczne przetargi na nowe lokalizacje - oceniają dla WNP.PL przedstawiciele Baltic Power, Equinor Polska i Ørsted.

Polskie firmy w łańcuchach dostaw

Zakładane daty rozpoczęcia wytwarzania prądu

Ocena otoczenia regulacyjnego dobra, ale…

- Planujemy wyłonienie dostawców kluczowych komponentów – turbin, kabli, infrastruktury systemu elektrycznego. Prowadzone będą również dalsze prace koncepcyjne oparte na pogłębionych badaniach, m.in. zrealizowane zostaną analizy geotechniczne w części morskiej i lądowej farm wiatrowych. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, ostateczna decyzja inwestycyjna planowana jest na rok 2024- mówi Michał Kołodziejczyk.Prezes Equinor Polska stwierdza przy tym, że trudno ocenić jednoznacznie, czy proces uzyskania ostatecznej ceny dla przyznanego kontraktu różnicowego, czyli tzw. drugiej decyzji URE poprzedzonej notyfikacją indywidualną w KE, ma szansę zakończyć się w 2022 roku.- Już w momencie przyjmowania rozporządzenia w marcu 2021 cena maksymalna oceniana była przez branżę jako ambitna. Biorąc pod uwagę obecne poziomy inflacji dostrzegamy potrzebę aktualizacji formuły indeksacji ceny, aby uwzględnić indeksację ceny maksymalnej podanej w rozporządzeniu od pierwszej decyzji URE - mówi Michał Kołodziejczyk.Przypomnijmy, że minister klimatu i środowiska w rozporządzeniu określił cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci na 319,6 zł/MWh.Søren Westergaard Jensen, starszy dyrektor ds. rozwoju w Ørsted, który to koncern razem z PGE w ramach tzw. I fazy polskiego programu morskiej energetyki realizuje projekt Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o mocy około 2,5 GW (dwa etapy), że w 2022 roku jest kilka kluczowych kamieni milowych.- Przede wszystkim nasz zespół projektu reprezentujący partnerów firmy Ørsted i PGE Baltica prowadzi bardzo aktywny proces pozyskiwania kolejnych, wymaganych przepisami polskiego prawa zgód, niezbędnych do budowy MFW i włączenia jej do systemu energetycznego kraju- poinformował WNP.PL Søren Westergaard Jensen, pod koniec drugiej dekady grudnia 2021.Wyjaśniał, że opracowywana jest m.in. dokumentacja niezbędną do otrzymania decyzji środowiskowej na część związaną z systemem przesyłowym, rozpoczynane są prace nad pozyskaniem pozwoleń budowlanych a także przygotowywane jest przeprowadzenie trzeciej i ostatniej kampanii w ramach badań geotechnicznych dna morskiego.- 2022 rok jest również kluczowy dla projektu, ponieważ mamy nadzieję na otrzymanie jesienią decyzji Komisji Europejskiej w sprawie złożonego w październiku 2021 r. wniosku o indywidualną notyfikację naszego kontraktu różnicowego- zaznaczył Søren Westergaard Jensen.Baltic Power jest jednym z sygnatariuszy podpisanego we wrześniu 2021 „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”.- Zgodnie z jego zapisami tzw. komponent local content dla projektów realizowanych w pierwszej fazie wyniesie od 20 do 30 proc. kosztu inwestycji w trakcie jego 25-letniego cyklu życia. Do takiego właśnie zaangażowania podmiotów będziemy dążyć. Na obecnym etapie projektu wsparcie polskich dostawców realizowane jest m.in. poprzez polskie firmy będące naszymi doradcami i wykonawcami niezbędnych badań - mówi Jarosław Broda.- Najważniejszy dla nas pozostaje niezmiennie łańcuch dostaw w czasie realizacji budowy i późniejszej obsługi farmy, do czego konieczna jest gotowość do podjęcia się takich zadań przez polskie firmy- dodaje Jarosław Broda.2022 rok będzie ważny dla budowy polskiego łańcucha dostaw także w przypadku projektu PGE/Orsted.- We wrześniu 2021 roku podpisaliśmy „Porozumienie sektorowe dna rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” i zadeklarowaliśmy, że nasz projekt osiągnie oczekiwany przez polski rząd poziom 20-30 procent tzw. local content w całym swoim cyklu życia. Dodatkowo wraz z naszym partnerem PGE Baltica opracowaliśmy i przyjęliśmy dokument zarówno podkreślający nasze ambicje jak i wskazujący konkretne działania, które zamierzamy podejmować, aby włączyć polskich poddostawców do łańcucha dostaw Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, na każdym etapie jej rozwoju- wskazuje Søren Westergaard Jensen.Michał Kołodziejczyk mówi, że zostały przeprowadzone wnikliwe analizy, aby spróbować możliwie precyzyjnie oszacować realny potencjał polskich firm w pierwszej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.- Oceniamy, że w projektach MFW Bałtyk II i III udział local content może wynieść średnio między 23 a 38 proc., dla fazy budowy wkład krajowy może wynieść od 9 do 20 proc., za to dla fazy eksploatacji (obsługi, serwisu) może osiągnąć pułap między 60 a 80 proc.- mówi Michał Kołodziejczyk.- Planując kluczowe postępowania i kształtując warunki naszej strategii zakupowej, zachęcamy potencjalnych dostawców Tier1 do aktywnego włączania polskich dostawców w ich łańcuch dostaw. Oczekujemy od nich przedstawienia sposobów oraz działań podejmowanych na rzecz maksymalizacji local content. Chcemy wdrożyć zunifikowany model raportowania, aby na bieżąco móc monitorować angażowanie polskich firm- dodaje Michał Kołodziejczyk.- Zgodnie z planem rozpoczęcie realizacji projektu rozpocznie się w 2024, a zakończy w 2026 roku. Wtedy też popłynie pierwszy prąd z wiatru. Docelowo morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy do 1200 MW będzie zaopatrywała rocznie w energię nawet milion gospodarstw domowych- podkreślił Jarosław Broda.- Zgodnie z aktualnymi założeniami dla projektów pierwszej fazy, chcemy, aby pierwszy prąd z naszych morskich farm wiatrowych popłynął w 2027 roku. Budowa rozpocznie się po podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej (2024). Zakończenie inwestycji w przyjętym harmonogramie zależne jest również od terminowej realizacji przez państwo infrastruktury towarzyszącej, jak np. rozbudowy sieci przez PSE- stwierdził Michał Kołodziejczyk, pod koniec II dekady grudnia 2021.Prezes Equinor Polska podkreślił, że równie istotne jest także zapewnienie odpowiednich kadr dla podmiotów administracji zaangażowanych w procesy związane z pozwoleniami dla nowo powstającej branży.- Wierzymy, że współpraca między wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację tych strategicznych inwestycji pozwoli na szybkie włączenie mocy z pierwszych farm na morzu- stwierdził Michał Kołodziejczyk.Firmy PGE i Orsted, realizujący budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, informując w listopadzie 2021 o rozpoczęciu indywidualnych negocjacji z KE , dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla obu etapów projektu – Baltica 2 i Baltica 3 podały też na kiedy przewidują uruchomienie tych farm.- Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy około 1045 MW jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy około 1500 MW ma być oddany do 2027 roku- podały PGE i Orested w komunikacie.- Otoczenie regulacyjne na rynku polskim jest ugruntowane i nie jest postrzegane jako czynnik ryzyka. Oczekiwana przez projekt ( Baltic Power -red.) wartość wsparcia kontraktem różnicowym wciąż wymaga jednak notyfikacji w Komisji Europejskiej. Wynik tego postępowania nie jest jeszcze znany i stanowi kluczowy czynnik ryzyka- stwierdził Jarosław Broda.Michał Kołodziejczyk wskazuje, że w 2021 roku pojawiło się wiele przełomowych regulacji i decyzji, które pozwoliły na zwiększenie dynamiki rozwoju offshore w Polsce.- Cieszymy się, że w wyniku aktywnego, bliskiego i zaangażowanego dialogu branży – deweloperów, łańcucha dostaw i przedstawicieli administracji – przyjęta została ustawa tworząca dobre ramy dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Również przyjęty sector deal stwarza dobre ramy do adresowania bieżących wyzwań, jakie stoją przed branżą- mówi Michał Kołodziejczyk.Podkreśla, że wszystkie strony czeka jeszcze bardzo dużo pracy. Zaznacza, że oprócz zapisów umownych, kluczowa jest praktyczna otwartość na potrzeby deweloperów i stały, otwarty i dobry dialog pozwalający na szybkie wdrażanie usprawnień.- Dostrzegamy potrzebę uchwalenia ustawowych terminów na uzgodnienia i ekspertyzy resortowe, aby procesy permittingowe (wydawanie pozwoleń -red.) sprawnie przebiegały w praktyce, a instytucje opiniujące miały klarowne wytyczne i zobowiązania, na podstawie których również inwestorzy mogą planować swoje działania. Potrzeba rozwoju kadr w odpowiednich organach administracyjnych. Projektów będzie przybywać, a już dziś ich liczba stanowi wyzwanie - wskazuje Michał Kołodziejczyk.- Dla uzyskania finansowania projektów, na etapie oceny ich potencjału ważna jest kwestia ważności licencji. Przy obecnym harmonogramie prac, powstawania infrastruktury towarzyszącej, okres na który przyznane są aktualne PSZW (pozwolenia lokalizacyjne -red.) dla projektów pierwszej fazy upłynie wcześniej niż okresu przyznanego wsparcia. Uspójnienie tych założeń jest ważne z punktu widzenia zabezpieczenia finansowania i dla dalszego sprawnego rozwoju projektów- podkreśla Michał Kołodziejczyk.Søren Westergaard Jensen pod koniec II dekady grudnia 2021 stwierdził, że nie było jeszcze wszystkich rozporządzeń istotnych dla rozwoju projektów morskich farm wiatrowych w Polsce, zarówno w pierwszej jak i drugiej fazie rozwoju rynku, ale jedno z rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury w sprawie oceny wniosków PSZW zostało przyjęte pod koniec listopada 2021.- Dlatego spodziewamy się, że w pierwszym kwartale 2022 r. rozpocznie się postępowanie administracyjne, w którym w polskiej części Morza Bałtyckiego zostaną przyznane nowe lokalizacje dla drugiej fazy rozwoju rynku. Zamierzamy wziąć w nim udział wraz z innym lokalnym partnerem - ZE PAK- stwierdził Søren Westergaard Jensen.Z danych Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej wynika, że wnioski o nowe pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku zaczęły już wpływać. Taki wniosek złożyła m.in. spółka Orlen Neptun IX.