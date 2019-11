W tym sezonie e-bolidy pojadą z większą mocą dostępną w trybie „Attack”

Na ulicach miasta Ad-Dirijji w Arabii Saudyjskiej 22 listopada 2019 r. rozpoczął się już szósty sezon Formuły E, czyli serii wyścigów samochodów elektrycznych. W rozgrywkach bierze udział 12 zespołów i 24 elektryczne bolidy. Pierwszy wyścig wygrał Brytyjczyk Sam Bird jeżdżący w zespole Envision Virgin Racing.

Wśród zaczynających przygodę z Formułą E jest szwajcarska ambasadorka ABB Simona de Silvestro, która w nowym sezonie jest testowym i rezerwowym kierowcą Porsche.To może być przełomowy czas dla Formuły E również ze względu na widownię. W poprzednim sezonie wyścigi elektrycznej serii obejrzało na żywo ponad 400 tys. widzów zgromadzonych wzdłuż torów oraz ok. 411 milionów widzów przed telewizorami (wzrost o 24 proc. w stosunku do 4. sezonu).W kolejnych wyścigach rosło zainteresowanie szczególnie wśród młodej publiczności, która chętnie korzysta z mediów społecznościowych (ok. 72 proc. fanów Formuły E w mediach społecznościowych to osoby poniżej 35. roku życia).W ramach ABB FIA Formula E rozegrany zostanie drugi sezon serii Jaguar I-Pace eTrophy, w której ścigają się torowe wersje elektrycznego Jaguara I-Pace. 10 rund tej serii w 8 miastach to przede wszystkim demonstracja osiągów seryjnego Jaguara z zasilaniem akumulatorowym. ABB jest oficjalnym partnerem serii w zakresie ładowania pojazdów, który ponownie dostarczy stacje do ładowania DC Terra 53, zmodyfikowane na potrzeby zespołów.- W tym sezonie wprowadzimy więcej naszej technologii do Formuły E, zarówno od strony elektryfikacji, jak i samej elektromobilności - zadeklarował Peter Voser, prezes grupy ABB.ABB to sponsor tytularny Formuły E. Firma jest m.in. dostawcą stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych - sprzedała już ponad 11 500 takich urządzeń w 77 krajach świata.Kalendarz wyścigów 6 sezonu Formuły E wygląda następująco:1 Diriyah, Arabia Saudyjska, 22 listopada 20192 Diriyah, Arabia Saudyjska, 23 listopada 20193 Santiago, Chile, 18 stycznia 20204 Mexico City, Meksyk, 15 lutego 20205 Marakesz, Maroko, 29 lutego 20206 Sanya, Chiny, 21 marca 20207 Rzym, Włochy, 4 kwietnia 20208 Paryż, Francja, 18 kwietnia 20209 Seul, Korea Południowa, 3 maja 202010 Dżakarta, Indonezja, 6 czerwca 202011 Berlin, Niemcy, 21 czerwca 202012 Nowy Jork, Stany Zjednoczone, 11 lipca 202013 Londyn, Wielka Brytania, 25 lipca 202014 Londyn, Wielka Brytania, 26 lipca 2020