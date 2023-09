W węglu brunatnym kipi. Szykuje się wizyta w Warszawie

Pojedziemy po podwyżki wynagrodzeń do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

Adam Olejnik zaznacza, że w PGE GiEK czekają na rozstrzygnięcie ogłoszonego w kwietniu konkursu na prezesa.

Zwraca on uwagę, że to wprost nie do wiary, że w spółce, której właścicielem jest Skarb Państwa, konkurs może trwać ponad pół roku.

Nasuwa się tylko jedna myśl - "krótka ławka rezerwowych" partii rządzącej, bowiem na fachowców nie ma co liczyć - ocenia Olejnik.

- Wszyscy oczekujemy reakcji premiera Rządu Mateusza Morawieckiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne Polski, po ogłoszonej przez Prezesa Polskiej Grupy Energetycznej strategii grupy. Moim zdaniem były to bardzo przemyślane, aczkolwiek nieodpowiedzialne słowa, tym bardziej czas w którym zostały wypowiedziane - komentuje dla portalu WNP.PL Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

Olejnik: wyglądało na to że rząd oszukał nie tylko górników na Śląsku, ale również nas - pracowników energetyki konwencjonalnej

- Oglądałem to "expose" i nie dowierzałem w to, co mówił prezes Wojciech Dąbrowski, w świetle obowiązującej umowy społecznej dla górnictwa. Wyglądało na to że rząd oszukał nie tylko górników na Śląsku, ale również nas - pracowników energetyki konwencjonalnej - zaznacza Adam Olejnik. - Nie dziwię się natychmiastowej reakcji kolegi Bogusława Ziętka i uważam, że był bardzo powściągliwy w swoim komentarzu - dodaje Olejnik.

Pracownicy nie będą czekać w nieskończoność, aż łaskawie rada nadzorcza wyłoni z konkursu prezesa, który weźmie odpowiedzialność za bałagan korporacyjny

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest w podobnej sytuacji, jak koledzy ze śląskich kopalń, czekamy na rozstrzygnięcie ogłoszonego w kwietniu konkursu na prezesa PGE GiEK SA - podkreśla Olejnik. - To wprost nie do wiary, że w spółce, której właścicielem jest Skarb Państwa, konkurs może trwać ponad pół roku. Nasuwa się tylko jedna myśl - "krótka ławka rezerwowych" partii rządzącej, bowiem na fachowców nie ma co liczyć. Sytuacja ta powoduje, że nie ma osoby, która wzięłaby odpowiedzialność za dialog społeczny w Linii Biznesowej PGE GiEK SA, a z informacji, jakie otrzymujemy od pracodawców, w korporacji najważniejsze są zgody korporacyjne - zaznacza Olejnik.

- Pracownicy nie będą czekać w nieskończoność, aż łaskawie rada nadzorcza wyłoni z konkursu prezesa, który weźmie odpowiedzialność za bałagan korporacyjny. To jest lekceważenie strony społecznej i samych pracowników którzy swoją ciężką pracą ten prąd z węgla produkują - uważa Olejnik. - W prawie wszystkich spółkach zależnych PGE GiEK SA oraz niektórych oddziałach kopalń i elektrowni trwają spory zbiorowe z udziałem mediatora z listy ministra rodziny pracy i polityki społecznej. Zarząd PGE SA jest doskonale informowany na bieżąco o tym, co dzieje się w poszczególnych liniach biznesowych PGE, lecz nie reaguje. Stąd nasza wakacyjna wizyta przed siedzibami Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PGE, zakończona pod Sejmem. To był wakacyjny wyjazd, ale widzę że nie wyciągnięto wniosków, więc pojedziemy większym gronem i już mniej wakacyjnie - ostrzega Olejnik.

Olejnik: mamy prawo wiedzieć, kto podjął decyzję o nie składaniu zażalenia na decyzję administracyjną do zabezpieczenia złoża Złoczew

- Związki zawodowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego wystosowały do ministra aktywów państwowych a później do premiera pisma o sytuacji, jaka jest obecnie w PGE GiEK, na które nie otrzymaliśmy żadnej informacji zwrotnej - przypomina Olejnik. - Nie będziemy dłużej czekać i pojedziemy po podwyżki wynagrodzeń do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jeszcze we wrześniu tego roku. Mamy o czym rozmawiać, bo nadchodzi czas na zweryfikowanie obietnic wyborczych: brak przyznania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, brak przedstawienia Programu dla Polskiej Energetyki PEP 2040 oraz niejasna do dnia dzisiejszego sytuacja Kopalni Turów - podkreśla Olejnik.

- Mamy prawo wiedzieć, kto podjął decyzję o nie składaniu zażalenia na decyzję administracyjną do zabezpieczenia złoża Złoczew i uzyskania koncesji na jego eksploatację, której uchylenie decyzji środowiskowej może ją trwale zamknąć - zaznacza Olejnik.

- Mowa o inwestycji, która miała mieć strategiczne znaczenie dla przyszłości elektrowni w Bełchatowie. Obecnie eksploatowane złoża węgla brunatnego wyczerpią się w 2038 roku. Inwestor mógł jeszcze wnieść skargę na decyzję GDOŚ do sądu administracyjnego, ale ktoś mu tego zabronił. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i to, co się dzieje w europejskiej energetyce, gdzie najwięksi oponenci węgla (Niemcy) wracają do wydobywania likwidując wiatraki a przymuszają do nich Polskę, to gdzie tu jest mowa o wartościach, bezpieczeństwie, czy innych patriotycznych hasłach, które widnieją na plakatach reklamowych polityków. Obawiamy się, że po wyborach słowa prezesa Dąbrowskiego staną się faktem, a nie "przejęzyczeniem" - podsumowuje Adam Olejnik.