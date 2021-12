W Wielkopolsce wydano pierwsze pozwolenie na prowadzenie instalacji do spalania paliw i produkcji wodoru

Wydałem pierwsze w Wielkopolsce, a najprawdopodobniej i w Polsce pozwolenie na prowadzenie instalacji do spalania paliw i produkcji wodoru – poinformował członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski. Pionierskie pozwolenie otrzymała firma ZE PAK S.A.

W piątek Bogusławski poinformował o wydaniu "pierwszego w Wielkopolsce, a najprawdopodobniej i w Polsce pozwolenia na prowadzenie instalacji do spalania paliw i produkcji wodoru". Pionierskie pozwolenie otrzymała firma ZE PAK S.A.

"Gratuluję naszemu pionierowi podjęcia działań w tym zakresie i trzymam kciuki za szybką realizację wodorowych planów. Zawsze jest tak, że innowacyjne zmiany wielokrotnie przyspieszają, gdy pojawia się pierwsza realizacja. To taki żywy dowód, że można" - podkreślił Bogusławski.

"Wodór to nasza przyszłość energetyczna. Mamy szansę dogonić inne kraje, które wodór wykorzystują w życiu codziennym. Jechałem już na rowerze wodorowym i chciałbym nim pojechać jak najszybciej drogami Wielkopolski" - dodał.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przypomniał, że już w 2019 roku została powołana Wielkopolska Platforma Wodorowa, która jest organem opiniotwórczym w kwestiach prowadzenia polityki gospodarczej w obrębie technologii nisko i zeroemisyjnych, w tym wodorowych, która skupia m.in. przedstawicieli świata nauki, samorządu, czy biznesu.

W komunikacie wskazano, że ważnym krokiem w procesie energetycznej transformacji Wielkopolski było tegoroczne podpisanie przez przedstawicieli największych uczelni, samorządów i przedsiębiorstw deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej.

Bogusławski podkreślił, że "to co wyróżnia wielkopolską inicjatywę na tle istniejących w Polsce dolin jest to, że powstała oddolnie, w duchu pracy organicznej, a nie w wyniku odgórnych, rządowych decyzji".

Dodał, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat realizuje działania promujące i edukujące w dziedzinie wodoru. Szereg konferencji naukowych dla przedstawicieli różnych branż, konkursy dla dzieci, młodzieży i studentów, czy promowanie wielkopolskich dokonań wodorowych na międzynarodowych targach to tylko niektóre z prowadzonych działań.

"Jednym z najważniejszych zadań jakie przed nami stoi jest wytłumaczenie ludziom, że wodór jest bezpieczny, dlatego edukujemy np. poprzez patronaty nad klasami wodorowymi w wielkopolskich szkołach. Dorosłym tłumaczymy, że wodór jest bezpieczniejszy niż gaz, którym tankujemy nasze pojazdy i obalamy mity dotyczące sterowca Hindenburg, do katastrofy którego doprowadziła iskra elektryczna, a nie sam wodór" - zaznaczył Bogusławski.

W maju 2022 roku Samorząd Województwa planuje organizację, wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, pierwsze Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych. Wydarzenie ma być platformą wymiany wiedzy podczas konferencji i debat połączonych z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce, na której maja zostać zaprezentowane technologie, które mogą być wykorzystywane w życiu codziennym, w gospodarstwach domowych.