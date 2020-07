W ZE PAK jest coraz mniej węgla brunatnego, a więcej OZE

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) przekonuje, że od lat prowadzi transformację energetyczną. W jej ramach wycofywane są z eksploatacji stare bloki węglowe, niektóre z nich są zastępowane jednostkami OZE, ponadto systematycznej rekultywacji poddawane są tereny pokopalniane m.in. w kierunku produkcji energii elektrycznej z OZE.

Inwestycje w wodór

Rekultywacja terenów pokopalnianych

W połowie 2021 r. ZE PAK planuje oddać do eksploatacji farmę fotowoltaiczną o mocy nominalnej 70 MWp. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach wsi Janiszew i Koźmin w gminie Brudzew. Teren inwestycji położony jest we wschodniej części gminy Brudzew w granicach powiatu tureckiego.Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez kopalnię węgla brunatnego Adamów - odkrywka Koźmin.Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycje wynosi 100,7 hektarów. Budowa farmy oparta jest o moduły fotowoltaiczne o mocy rzędu 440 W, inwertery o mocy 185 kW i transformatory 20/0,4 kV oraz transformator wyprowadzenia mocy 110/20/20/kV (63,5/31,5/31,5 MVA.W kwietniu 2020 r. ZE PAK podpisał kontrakt z firmą Hydrogenics Europe N. V. dotyczący zakupu elektrolizera HyLYZER 1000-30 do produkcji wodoru wraz z urządzeniami pomocniczymi - stacją sprężarek 350 bar (2x750 m3) oraz stacją do napełniania magazynów mobilnych.Do procesu elektrolizy wykorzystywana będzie energia elektryczna wytworzona w jednostkach wytwórczych Elektrowni Konin pracujących w oparciu o biomasę.Realizowany projekt wykorzystuje technologię PEM (Proton Exchange Membrane), co oznacza, że produkowany wodór będzie powstawał bez szkodliwych produktów ubocznych. W pierwszym etapie budowy wytwórni wodoru zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 2,5 MW, a po zainstalowaniu drugiego elektrolizera zapotrzebowanie wzrośnie do 5 MW i umożliwi produkcję 2 ton wodoru na dobę. Ilość wodoru wyprodukowana z jednego elektrolizera pozwoli na eksploatację ok. 50 autobusów na dobę, z których każdy przejedzie dziennie ok. 250 km.W grupie kapitałowej systematycznie prowadzone są prace rekultywacyjne na terenach, gdzie zakończona została eksploatacja odkrywek węgla brunatnego. Grupa zrekultywowała w ostatnich dziesięciu latach ok. 1 500 hektarów terenów pokopalnianych za kwotę około 56 mln zł.W wyniku prac rekultywacyjnych powstają zbiorniki wodne przeznaczone do celów rekreacyjnych ale i również mające funkcje przeciwpowodziowe i retencyjne oraz tereny rolnicze zbywane lokalnym rolnikom oraz tereny leśne przekazywane Lasom Państwowym,Efektem rekultywacji są również tereny przeznaczone do rekreacji z przeznaczeniem do wykorzystania przez lokalny samorząd oraz tereny przeznaczone na inwestycje związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.ZE PAK jest kontrolowany przez Zygmunta Solorza, który posiada (bezpośrednio i pośrednio) 61,30 proc. jego akcji.