Warszawa: w ciągu 10 lat przyłączono ponad 5 tys. mieszkań komunalnych do sieci ciepłowniczej

W stolicy od 10 lat trwa wymiana kopciuchów i podłączanie mieszkań do sieci ciepłowniczej w ramach projektu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". Do ubiegłego roku przyłączono ponad 5 tys. mieszkań, a do końca 2022 r. planowane jest podłączenie jeszcze tysiąca - podał w piątek stołeczny ratusz.

Na terenie miasta funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy, który zaopatruje w ciepło blisko 80 proc. mieszkańców. Urząd m.st. Warszawy w swoich zasobach ma ponad 81 tys. mieszkań komunalnych. Część z nich nie jest jeszcze podłączona do centralnego ogrzewania - podał ratusz.

Jak poinformował, w latach 2010-2020 uruchomiono centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w 285 budynkach z ponad 5,2 tys. mieszkaniami komunalnymi, na co dotychczas przeznaczono prawie 88 mln zł. Ponadto, do końca 2022 roku jest planowane przyłączenie 62 budynków z ponad tysiącem mieszkań komunalnych. "Na ten cel planujemy przeznaczyć ok. 18 mln zł" - zapowiedział magistrat.

"Mimo pandemii koronawirusa i trudnej sytuacji budżetu miasta, nie zmieniamy planów remontowych w budynkach z mieszkaniami komunalnymi. To jeden z naszych priorytetów podnoszenia standardu życia w mieście" - podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Miasto zapewnia, że w ostatnich latach realizacja programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" przyspieszyła. "W 2019 r. do sieci ciepłowniczej przyłączono rekordowe 64 budynki z 1078 lokalami i wyposażono w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. W ubiegłym roku podłączono 29 budynków z ok. 460 lokalami" - poinformowano.

"Najwięcej przyłączeń budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej jest na Pradze-Północ oraz Pradze-Południe. Jest to część programu rewitalizacji dla tej części Warszawy" - zaznaczyła wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Miasto zaznacza, że na obszarach, gdzie brakuje infrastruktury ciepłowniczej, budynki wyposażane są w kotłownie gazowe i instalacje centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody. "Tam, gdzie brakuje pomieszczenia na kocioł gazowy, w poszczególnych lokalach montowane są piecyki gazowe etażowe z indywidualną instalacją. W 2019 r. w ten system wyposażono 176 lokali. 5 mieszkań wyposażono w system grzewczy z OZE (pompy ciepła)" - wyliczył ratusz.

Podkreślono przy tym, że wydatki z budżetu miasta na realizację tych zadań w 2019 r. wyniosły ok. 17 mln zł. Dane za 2020 r. dotyczące alternatywnych podłączeń wobec CO będą dostępne pod koniec I kwartału. W latach 2017-2020 miasto udzieliło dotacji na likwidację 1 720 kopciuchów. Dodatkowo w latach 2018-2020 zlikwidowano ich ponad tysiąc.

Łącznie, według danych stołecznego ratusza, w latach 2017-2020 wydano na ten cel 25 354 239 zł, z czego tylko w ubiegłym roku ponad 15 mln zł.