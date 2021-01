Warszawa za 32 mln zł zamontuje energooszczędne oświetlenie

LUG Light Factory, spółka zależna LUG, polskiego producenta rozwiązań́ oświetleniowych, 13 stycznia 2021 r. zawarła umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, której przedmiotem jest dostawa blisko 40 tys. nowych opraw oświetleniowych w technologii LED. Całkowita wartość umowy wynosi 32,08 mln zł brutto.

Spółka będzie odpowiedzialna za realizację umowy od etapu projektu i certyfikacji, poprzez produkcję, do finalnej dostawy i wdrożenia systemu zdalnej kontroli. W ramach podpisanej umowy zostanie także przeprowadzone szkolenie dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.- Podpisywana dzisiaj umowa to dla Warszawy ogromne korzyści – zarówno finansowe, jak i te związane z ochroną środowiska. To jest nasza odpowiedź na wciąż zmieniające się ceny prądu oraz wyzwania związane z ociepleniem klimatycznym – powiedział Rafał Trzaskowski.Grupa LUG zajmuje się produkcją opraw oświetleniowych, zatrudnia około 670 pracowników i swoje produkty sprzedaje na 67 rynkach. Siedziba grupy znajduje się w Zielonej Górze.Przychody grupy LUG ze sprzedaży w trzecim kwartale 2020 wyniosły 42,2 mln zł, tym samym rosnąc o 4,0 procent w stosunku do danych z trzeciego kwartału 2019 roku.Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 16,6 mln zł, po dziewięciu miesiącach przekraczając kwotę 54,3 mln zł. To wynik lepszy o 5,5 mln zł w stosunku do danych z 2019 r.Zysk netto w trzecim kwartale 2020 wyniósł 1,8 mln zł, łącznie po trzech kwartałach przekraczając kwotę 6,4 mln zł.Akcje spółki od listopada 2007 r. są notowane na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.