Warszawa zyskała nową stację elektroenergetyczną

Stoen Operator uruchomił w Warszawie stację elektroenergetyczną na napięciu 110kV Krakowska. To element zaplanowanych na ten rok wartych ponad 500 mln zł inwestycji operatora.

- Dzięki nakładom w wysokości ponad 500 mln zł przeznaczonym na tegoroczne inwestycje energetyczne możemy z sukcesem realizować naszą strategię rozwoju sieci i infrastruktury dystrybucyjnej Warszawy - mówi Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w firmie Stoen Operator.

Realizowane plany inwestycyjne spółki zakładały m.in. intensywne prace w obszarze budowy nowych linii dystrybucyjnych wysokiego napięcia na terenie stolicy i okolic. W ramach tych działań Stoen Operator włącza do sieci 110kV kolejny obiekt RPZ (rozdzielczy punkt zasilania), zlokalizowany przy ul. Krakowskiej.

- Uruchomienie stacji RPZ Krakowska na napięciu 110 kV jest następnym etapem dużego, kompleksowego zadania poprawy zasilania południowo-zachodniej części Warszawy - tłumaczy Bitner.

Aby zrealizować to założenie, budowany jest m. in. ciąg liniowych EC Siekierki – GPZ Mory za pomocą linii kablowej 110kV o dużej przepustowości. Obecny etap polega na połączeniu stacji RPZ Wiktoryn z RPZ Krakowska dwutorową linią WN o długości ok. 4 km. Tym samym zasilana z sieci wysokiego napięcia stacja RPZ Krakowska tworzy potencjał dla poprawy parametrów oraz zwiększenia dostawy energii elektrycznej dla odbiorców Stoen Operator na tym obszarze.

Warszawski węzeł energetyczny będzie się rozbudowywał, dlatego bilans dostaw do sieci powinien ulegać zmianie. Szczytowe zapotrzebowanie sieci stolicy stale rośnie i według prognoz do 2030 roku ulegnie niemal podwojeniu.

- Wynika to z intensywnego rozwoju miasta i gmin ościennych, rozbudowujących się centrów logistyki i przetwarzania danych, a także zyskujących na popularności obszarach eMobility i pomp ciepła - zauważa Leszek Bitner.

Rosnący popyt na energię elektryczną w Warszawie stawia Stoen Operator wobec potrzeby intensyfikacji działań inwestycyjnych i realizacji kolejnych projektów w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej spółki.