Warunki pogodowe oraz koniec Mojego Prądu odbiły się na wynikach Grodna

Szacunkowe skonsolidowane przychody grupy Grodno w styczniu 2021 roku wyniosły 41,8 mln zł wobec 46,7 mln zł w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 10 proc. licząc rok do roku. Główny powód spadku przychodów to mniejsza sprzedaż fotowoltaiki - wynika z informacji podanych przez Grodno.

Sprzedaż fotowoltaiki mniejsza o 32 proc.

Narastająco przychody większe o 12 proc.