Ważą się losy największej siłowni gazowej na świecie

Chiński inwestor kupił połowę rosyjskiej firmy z Jakucji planującej projekty energetyczne za 870 mld rubli. Chodzi miedzy innymi o budowę największej siłowni gazowej na świecie.

Chiński inwestor Li Duan został współwłaścicielem spółki Power of Yakutia, która planuje budowę ogromnej elektrociepłowni i linii energetycznych za prawie 870 mld rubli (ponad 11,2 mld dol.). Produkowana energia miałaby zasilać Chiny.

Wcześniej właścicielem całości akcji był biznesmen z Petersburga Aleksiej Krawczenko. Teraz firma należy do niego i Duana na zasadzie parytetu.

Power of Yakutia planuje w latach 2024-2028 wybudować w Jakucji elektrownię gazową o mocy 8-9 GW (za 494,5 mld rubli) oraz linię przesyłową ultrawysokiego napięcia 800 kV (za 374,8 mld rubli) w celu eksportu energii elektrycznej do Chin.

Elektrociepłownia może zdystansować pod względem mocy największą siłownię gazową na świecie Jebel w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i miałaby powstać w rosyjskim mieście Lensk (około 840 km od Jakucka).

Linia energetyczna ma przebiegać od Lenska do Błagowieszczeńska, który znajduje się w pobliżu północnej części prowincji Heilongjiang (Chiny). Długość linii wyniesie 1,8 tys. km.

Jako wykonawcę realizacji projektów firma wybrała pododdziały chińskiej spółki państwowej Sinohydro Corporation.

Spółka Power of Yakutia została zarejestrowana w październiku 2022 roku w Jakucku z kapitałem zakładowym 10 tysięcy rubli.

Według nieoficjalnych informacji obaj partnerzy w praktyce reprezentują wielkie państwowe podmioty energetyczne. Po podjęciu decyzji o inwestycji udziały znajdą się pod kontrolą Pekinu i Moskwy.

Inwestycja ma bowiem strategiczne znacznie. Pozwalałaby Rosji na zwiększenie eksportu energii do Chin i zagospodarowanie gazu, którego obecnie nie może sprzedawać do Europy, a którego wysyłka do Chin wymagałaby budowy gazociągu, co byłoby bardziej kosztowne niż postawienie siłowni gazowej i linii ultrawysokiego napięcia.