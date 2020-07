Ważna deklaracja rządu i biznesu. Możemy stać się liderem morskiej energetyki wiatrowej

1 lipca w Ministerstwie Klimatu podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jego sygnatariuszami są przedstawiciele rządu RP oraz inwestorzy i przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej. W ocenie Ministerstwa Klimatu potencjał polskiej energetyki wiatrowej na morzu do 2030 r. to ok. 5,9 GW zainstalowanej mocy, a do 2035 r. 8-10 GW.

Zdaniem Michała Kurtyki, ministra klimatu, Polska jest krajem o największym potencjale morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Dzięki współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Polska może stać się liderem oraz eksporterem taniej i czystej energii.

W ocenie sygnatariuszy listu program budowy farm wiatrowych na Bałtyku może stać się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki i gwarantem jej bezpieczeństwa energetycznego.