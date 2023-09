Ważna dla regionu elektrownia została już przyłączona do sieci. Przed terminem

Gazociąg przyłączeniowy Przywodzie - Dolna Odra przekazano do eksploatacji we wtorek na terenie węzła przyłączeniowego do elektrowni PGE Gryfino 2050 (woj. zachodniopomorskie). Inwestycja Gaz-Systemu pozwoli na zasilenie gazem ziemnym dwóch budowanych bloków gazowo-parowych.

Jak przekazano, bloki gazowo-parowe zapewnią mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej.

Nowe bloki wpisują się w urozmaicenie miksu energetycznego PGE

Wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Przemysław Kołodziejak podkreślił, że budowa dwóch bloków na terenie Elektrowni Dolna Odra to "jedna z kluczowych inwestycji wpisujących się w transformację Polskiej Grupy Energetycznej". "Ta nasza inwestycja wpisuje się też w urozmaicenie miksu energetycznego; zróżnicowany miks energetyczny daje gwarancję bezpieczeństwa" - dodał.

"Możemy (...) już właściwie doprowadzić do sytuacji, kiedy nastąpią rozruchy próbne - my jesteśmy gotowi i wiemy, że PGE też jest gotowe, więc pewnie niebawem będzie to również następowało" - ocenił prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński.

Pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zaznaczyła, że bloki gazowe to "stabilne i elastyczne" źródła energii. "Bardzo się cieszę, że już niedługo te dwie +siedemsetki+ będą wspierać system" - dodała.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki stwierdził z kolei, że Pomorze Zachodnie staje się "wielką twierdzą polskiego bezpieczeństwa energetycznego".

Inwestycja pozwoli zasilać PGE Gryfino 2050 gazem z terminalu w Świnoujściu

Gazociąg łączący budowaną elektrownię gazowo-parową z krajowym systemem przesyłowym został wybudowany przez Gaz-System w ciągu 14 miesięcy; ma zapewnić dostawy niskoemisyjnego paliwa do produkowania energii elektrycznej. Dwa bloki gazowo-parowe w Elektrowni PGE Gryfino 2050 będą miały łączną moc 1340 MW.

Gazociąg przyłączeniowy relacji Przywodzie - PGE Gryfino 2050 ma 63 km długości, a jego trasa przebiega przez siedem gmin woj. zachodniopomorskiego: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Bielice, Banie, Gryfino, Widuchowa. Jak przekazała spółka Gaz-System, trasę gazociągu wyznaczono w taki sposób, aby nie kolidowała z zabudową mieszkaniową.

Poza częścią liniową powstały też obiekty technologiczne: dwa zespoły zaporowo-upustowe przyłączeniowe - Przywodzie wraz ze śluzą nadawczą oraz Kozielice; dwa zespoły przyłączeniowe - Lubanowo i Krzypnica; stacja regulacyjno-pomiarowa o przepustowości 250 tys. m sześc. na godzinę oraz zespół zaporowo-upustowy wraz ze śluzą odbiorczą w miejscowości Nowe Czarnowo.

Inwestycja - jak przekazano - pozwoli na zasilanie PGE Gryfino 2050 gazem z terminalu LNG w Świnoujściu przez gazociągi Szczecin - Lwówek i Goleniów - Lwówek w ramach projektu Baltic Pipe.