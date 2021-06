Ważna modernizacja elektrowni Żydowo

Elektrownia Szczytowo-Pompowa w Żydowie, należąca do grupy Energa, przystąpiła do wymiany układu rozruchu hydrozespołów. Nowy układ poprawi sterowanie pracą i wydłuży czas eksploatacji elektrowni jako magazynu energii i elementu regulacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE).

Elektrownia w Żydowie pełni rolę szczytowego źródła energii w przypadku jej nagłego lub wysokiego zapotrzebowania. Oznacza to, że w razie nagłego niedoboru mocy, elektrownia uruchamiana jest do pracy turbinowej, jeśli zaś nagle nastąpi nadmiar mocy, elektrownia podejmuje pracę pompową.Elektrownia ta stanowi naturalny magazyn energii. Moc zainstalowana to 167 MW, na które składa się praca 3 turbozespołów - z turbinami Francisa i generatorami Skoda Pilzno.