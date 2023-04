Ważne przejęcie w polskim ciepłownictwie. Powstaną spalarnie odpadów?

Potwierdziły się wcześniejsze zapowiedzi WNP.PL: grupa Remondis, działająca na rynku gospodarki odpadami przejęła spółkę SFW Energia z Gliwic, zajmującą się produkcją energii elektrycznej i ciepła. W planach nowego inwestora jest budowa spalarni odpadów.

Największym zakładem SFW Energia w Polsce jest elektrociepłownia w Gliwicach o mocy 81,8 MWt. Do spółki należą także elektrociepłownie w Żorach, Iławie, Gorlicach, Zduńskiej Woli i Mielcu.

Z informacji WNP.PL wynika, że grupa Remondis w lokalizacjach SFW Energia będzie chciała budować spalarnie odpadów.

Remondis to międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne wywodzące się z Niemiec, działające m.in. na rynku przetwarzania i recyklingu odpadów.

SFW Energia była spółką zależną spółki STEAG 2. Beteiligungs-GmbH, która należy do międzynarodowego koncernu energetycznego STEAG.

Strony nie podały wartości transakcji.

Nowe lokalizacje pod budowę spalarni odpadów komunalnych

SFW Energia, wraz ze swoimi spółkami zależnym, m. in. w Mielcu czy Zduńskiej Woli, sprawuje kontrolę nad zakładami produkcyjnymi w kilkunastu lokalizacjach. Największym zakładem SFW Energia w Polsce jest elektrociepłownia w Gliwicach o mocy 81,8 MWt. Do spółki należą także elektrociepłownie w Żorach, Iławie, Gorlicach, Zduńskiej Woli i Mielcu.

Grupa posiada własne certyfikowane laboratorium badawcze, jak również poprzez spółkę zależną Logistyka Paliwa i Energia, samodzielnie stawia czoła wyzwaniom związanym z zaopatrzeniem jednostek w paliwa.

- Dzięki planowanym inwestycjom w branży ciepłowniczej w Polsce, Remondis chce zacieśnić współpracę z klientami publicznymi i prywatnymi. Firma zamierza mocno zaangażować się w redukcję emisji gazów cieplarnianych, dlatego stawia na transformację, której efektem ma być produkcja ekologicznego ciepła i energii elektrycznej. Wszystko dla najszybszego osiągnięcia kluczowych celów gospodarki w obiegu zamkniętym - podał Remondis w komunikacie.

Z informacji WNP.PL wynika, że pod tymi sformułowaniami kryje się fakt, że Remondis w lokalizacjach SFW Energia będzie chciał budować spalarnie odpadów. Wcześniej Remondis próbował budować własne projekty spalarni, ale zawsze pojawiały się kłopoty z odbiorem ciepła.

Od rynku gospodarki odpadami do ciepłownictwa

- To dla nas ważny krok w rozwoju grupy Remondis w Polsce. Od wielu lat inwestujemy w technologie, które przyczyniają się do dekarbonizacji - ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zastąpienia paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii. W tym zakresie coraz odważniej stawiamy na fotowoltaikę i jesteśmy liderem wśród firm odpadowych w kategorii pojazdów niskoemisyjnych, których flota z roku na rok sukcesywnie się u nas powiększa. Mamy świadomość, że przejęcie grupy SFW Energia to kolejna szansa na dostarczenie niskoemisyjnej energii i ciepła do wielu mieszkańców miast, w których znajdują się nasze zakłady, ale także swego rodzaju misja, szczególnie w dobie galopujących cen energii i paliw - mówi dr Marek Gębski – członek zarządu Remondis.

Przejęcie zostało potwierdzone zgodą wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Remondis to międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne wywodzące się z Niemiec, zajmujące się gospodarką cyrkularną i wodno-ściekową. Jest jednym z największych podmiotów działających na rynku przetwarzania i recyklingu odpadów.

Ma swoje zakłady w ponad 30 krajach świata na czterech kontynentach. Polska, jak zapewnia grupa, jest drugim najważniejszym rynkiem, na którym operuje Remondis. W Polsce obsługuje mieszkańców i klientów komercyjnych w ponad 50 lokalizacjach. W 2022 r. grupa obchodziła jubileusz trzydziestolecia działalności nad Wisłą.

Grupa Remondis w Polsce oferuje usługi w zakresie gospodarki odpadami (odbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów), oczyszczania ulic i dróg oraz pielęgnacji terenów zieleni, a także usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. To jeden z największych podmiotów w tej branży na polskim rynku.