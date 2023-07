Ważny biznes w cieniu wiatraków. Kto tu rozdaje karty?

O rynku usług serwisowych dla energetyki wiatrowej i rządzących nim trendach w rozmowie z WNP.PL mówi Wojciech Łużniak, Country Manager Poland w Deutsche Windtechnik.

Rynek usług serwisowych dla energetyki wiatrowej jest zdaniem Wojciecha Łużniaka, odpowiedzialnego za polski rynek w firmie Deutsche Windtechnik, dosyć zróżnicowany, aczkolwiek główną rolę odgrywają na nim producenci turbin.

Na rynku serwisu wiatraków konkurują producenci energii, operatorzy wiatraków i podmioty niezależne

- Większość rynku, bo ponad 50 proc., to są firmy producenckie z racji tego, że wraz z dostawą turbin oferują również kontrakty od dnia zero. Myślę, że około 30-40 proc. to jest serwis własny (in-house). Jest tu kilku dużych graczy, którzy od lat inwestują w tym kierunku. I oczywiście jest też przestrzeń dla nas, serwisów niezależnych. To jest kilkanaście procent rynku - wyjaśniał Wojciech Łużniak w rozmowie z WNP.PL podczas konferencji PSEW 2023 w Serocku.

W okresie gwarancyjnym turbin najbardziej wskazany jest, jak ocenia Wojciech Łużniak, serwis producencki, ale życie pisze najróżniejsze scenariusze.

- Mieliśmy już jako firma przypadki, w których producenci mieli pewnego rodzaju problemy, nie spełniali oczekiwań klienta i zdarzało się tak, że zapewnialiśmy serwis na turbinach już od dnia zero, czyli tak naprawdę od wybudowania turbiny, gdzie zaraz po uruchomieniu wchodziliśmy w buty firmy serwisowej - opowiada Wojciech Łużniak.

Deutsche Windtechnik serwisuje kilka tysięcy turbin wiatrowych

Deutsche Windtechnik, jak twierdzi Łużniak, ma w serwisie na całym świecie ponad 7,5 tys. turbin wiatrowych o mocy ponad 13 GW, a w Polsce, gdzie firma działa ponad 10 lat, ponad 200 turbin o mocy około 400 MW.

- Rozwój takich firm jak nasza powoduje, że zwiększamy konkurencję i możliwość wyboru, co racjonalizuje marże, ale też sprawia, że jakość serwisu wzrasta. Myślę, że doszliśmy do takiego momentu, w którym zarówno nasz serwis, jak i producencki są bardzo podobne w kosztach - komentuje Wojciech Łużniak.

- Trend światowy i oczekiwania są raczej takie, że serwis producencki będzie powoli tracił na znaczeniu z racji swojej korporacyjności i dominujący być może będzie serwis niezależnych dostawców serwisu, takich firm jak nasza, czy serwis typu in-house organizowany przez operatorów (farm wiatrowych - red.) - przewiduje Łużniak.

W dalszej części rozmowy Wojciech Łużniak mówi też m.in. o tym, co wpływa na dyspozycyjność i produktywność wiatraków oraz jak długo mogą pracować, a także o utworzeniu przez Deutsche Windtechnik spółki mającej świadczyć specjalistyczne usługi serwisowe dla sektora energetyki wiatrowej na morzu (offshore).