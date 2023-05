Ważny energetyczny projekt łapie poślizg

Przed nami pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej m.in. prawo energetyczne. Rząd przyjął autopoprawkę do tego projektu. Przewiduje m.in., że utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) ma nastąpić o 12 miesięcy później, czyli do 1 lipca 2025 roku.

Do Sejmu trafił 15 maja 2023 roku rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74). Pierwsze czytanie tego projektu ma się odbyć 24 maja 2023 roku, w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

W międzyczasie na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt autopoprawki rządowej, która m.in. zakłada zmiany we wdrożeniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

Energetyka zapewne dostanie więcej czasu na uruchomienie CSIRE

Zgodnie z autopoprawką utworzenie CSIRE ma nastąpić w terminie 48 miesięcy od wejścia w życie ustawy regulującej powstanie CSIRE, a więc 1 lipca 2025 roku. Według obecnych przepisów na uruchomienie CISRE jest 36 miesięcy, co bez zmiany prawa powinno nastąpić do 1 lipca 2024 roku.

- W styczniu 2023 roku, w ramach monitoringu przygotowań OSD (operatorów systemów dystrybucyjnych - przyp. red.) do wdrożenia CSIRE, do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły informacje pięciu największych operatorów wskazujące na problemy, które w ich ocenie poważnie utrudniają przygotowanie OSD do migracji danych inicjalnych, jak również do współpracy z CSIRE po jego planowanym uruchomieniu w lipcu 2024 roku – czytamy w ocenie skutków wprowadzenia zmiany terminu uruchomienia CSIRE.

Napisano tam także, że Prezes URE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Obrotu Energią jednoznacznie wskazali na celowość przesunięcia terminu uruchomienia CSIRE "ze względu na wagę projektu i rozmiar wysiłku organizacyjnego i inwestycyjnego w celu budowy tego narzędzia”.

Kluczowe będzie przekazywanie do CSIRE danych z liczników energii

CSIRE ma służyć do wymiany informacji rynku energii pomiędzy jego uczestnikami, w tym sprzedawcami prądu i OSD. Kluczowym procesem będzie przekazywanie do CSIRE i dalsza dystrybucja danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej. Dane będą zbierać z liczników OSD i przekazywać do CSIRE.

CSIRE ma również udostępniać dane pomiarowe wszystkim odbiorcom energii elektrycznej w Polsce, oczywiście jedynie w zakresie ich dotyczącym.

PSE, jako operatorowi elektroenergetycznego systemu przesyłowego, została powierzona rola operatora informacji rynku energii (OIRE), a z kolei głównym zadaniem OIRE jest właśnie zarządzanie CSIRE, który trzeba zbudować.

PSE w grudniu 2022 roku w przetargu na wykonanie CSIRE wybrało ofertę konsorcjum, którego liderem jest CGI Information Systems and Management Consultants (Polska). W styczniu 2023 roku została popisana umowa.