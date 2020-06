Ważny etap na budowie elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii

Koncern EDF poinformował, że zakończono budowę betonowej płyty fundamentowej wyspy jądrowej dla drugiego reaktora w elektrowni jądrowej Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii. Koncern podkreśla, że to wydarzenie to ważny krok w realizacji inwestycji.

EDF zwraca uwagę, że budowa betonowej płyty fundamentowej, o wadze 49 tys. ton, to ważny kamień milowy inwestycji.

Elektrownia Hinkley Point C o mocy 3,2 tys. MW ma zostać uruchomiona pod koniec 2025 r.

Koncern EDF już rozpoczął przygotowania do budowy bliźniaczej elektrowni: Sizewell C.