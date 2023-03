Ważny krok. Czesi uniezależniają się od rosyjskiego paliwa jądrowego

Amerykańska spółka Westinghouse od 2024 roku dostarczy paliwo jądrowe do czeskiej elektrowni jądrowej Dukovany - podaje CEZ.

Jak podkreśla CEZ, do tej pory jedyną na świecie firmą, produkująca paliwo do tego typu reaktorówm była rosyjska firma TVEL. Po wybuchu wojny na Ukrainie CEZ rozpoczął negocjacje, by znaleźć nowego dostawcę paliwa.

Efektem jest umowa z Westinghouse.

„Pozyskanie zachodniego dostawcy paliwa dla Dukovany to ważny krok nie tylko dla czeskiej energetyki, ale także dla całej Republiki Czeskiej. Oznacza to dalsze, znaczące wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla prezes i dyrektor generalny Grupy CEZ Daniel Benes.

Westinghouse ma dostarczyć pierwsze zestawy paliwowe w przyszłym roku.

Elektrownia jądrowa Dukovany ma dzisiaj zapas paliwa w magazynie na około trzy lata działalności.

CEZ to koncern energetyczny, działający w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Turcji. Działalność to głównie produkcja, obrót i dystrybucja energii elektrycznej.

Od 2006 roku notowana na GPW. Skarb Państwa Republiki Czeskiej ma 68,78 proc. akcji.