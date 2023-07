Ważny krok w stronę francuskiej technologii SMR

Francuski Nuward składa dokumentację do tamtejszego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego. Chodzi o wydanie wczesnej opinii do planowanych rozwiązań projektowych i bezpieczeństwa dla technologii SMR Nuward, co rozpocznie proces licencjonowania pierwszej elektrowni SMR we Francji.

Nuward złożyła wniosek do dozoru jądrowego ASN (fr. Autorité de Sûreté Nucléaire) o wydanie wczesnej opinii do planowanych rozwiązań projektowych i bezpieczeństwa dla technologii SMR Nuward.

Dokumentacja opcji bezpieczeństwa zawiera założenia dotyczące bezpieczeństwa, ogólne ramy projektu oraz główne zasady działania i zarządzania ryzykiem dla SMR Nuward. To pierwszy ważny krok przed złożeniem wniosku o budowę nowego obiektu jądrowego we Francji.

Nuward to spółka z grupy EDF, zajmującą się rozwojem małego reaktora modułowego (SMR). W styczniu polska spółka Respect Energy i francuski EDF podpisały umowę o współpracy dotyczącej wspólnego rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR Nuward.

- Jesteśmy zadowoleni, że otwieramy proces wstępnego licencjonowania. Czekamy na ocenę i zalecenia Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego. To kluczowe dla dalszego rozwoju projektu - powiedział Renaud Crassous, dyrektor wykonawczy spółki Nuward.

Jak twierdzi spółka, SMR Nuward ma wyznaczać europejski standard referencyjny dla technologii SMR. Ma zastąpić stare elektrownie węglowe, paliwowe, olejowe i gazowe o wysokiej emisji CO2, a także zaoferować możliwość wspierania innych zastosowań, takich jak kogeneracja ciepła i energii elektrycznej, produkcja wodoru, ciepłownictwo komunalne lub odsalanie wody.

SMR Nuward to elektrownia z dwoma reaktorami o łącznej mocy 340 MWe.