Waży się przyszłość atomu i gazu w UE. Ukraina prosi PE o poparcie taksonomii

Ewentualne odrzucenie tzw. taksonomii podczas głosowania w Parlamencie Europejskim spowoduje brak finansowania inwestycji gazowych i w energetyce jądrowej w UE - przekonywał w środę podczas debaty w PE europoseł Bogdan Rzońca (PiS). - Rząd Ukrainy prosi nas, posłów, o poparcie taksonomii. To nas zobowiązuje - powiedział eurodeputowany PO Jerzy Buzek.

W środę w PE w Strasburgu odbędzie się głosowanie w sprawie taksonomii. Część europosłów chce odrzucenia propozycji KE, aby w taksonomii uwzględnić gaz ziemny i energię jądrową.

Z projektu KE zadowolona jest Polska. Projekt aktu uwzględnia szereg postulatów Polski i innych państw członkowskich w odniesieniu do gazu i energii atomowej.

Rząd Ukrainy w oficjalnym stanowisku prosi posłów do PE o poparcie taksonomii. - To nas zobowiązuje - zaznaczył Jerzy Buzek.

W środę w PE w Strasburgu odbędzie się głosowanie w sprawie taksonomii, która ma na celu ukierunkowanie prywatnych inwestycji na działania niezbędne do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oraz przyspieszenie transformacji energetycznej.

Część europosłów chce odrzucenia zaproponowanego przez KE aktu delegowanego z uwagi na to, że zawiera on zapisy, które umożliwią finansowanie projektów gazowych i dotyczących energii atomowej w procesie transformacji energetycznej.

Biedniejsi będą jeszcze biedniejsi

Europoseł Bogdan Rzońca (PiS) przekonywał, że odrzucenie taksonomii spowoduje, że "biedniejsi będą jeszcze biedniejsi". Przypomniał słowa premiera Grecji, że przy nieodpowiedzialnych decyzjach Unii mogą załamać się budżety gospodarstw domowych.

- My, posłowie, pracujemy dla ludzi, którzy nas wybierają, i powinniśmy uwzględnić wszystkie prędkości, które dotyczą jakichkolwiek zmian. Także zmian, które wpływają na to, czy w domu będzie ciepło, czy będzie ciepła woda, czy ludzie będą mieli pieniądze na to, żeby żyć w lepszych warunkach niż te, które spowodowane są obecną sytuacją kryzysową - powiedział.

Podkreślił, że odrzucenie aktu delegowanego spowoduje brak finansowania inwestycji gazowych i w energetyce jądrowej w dłuższej perspektywie, a w efekcie ludzie będą ogrzewali swoje domy węglem.

- Chiny budują w tej chwili 14 elektrowni jądrowych, Indie osiem, Rosja cztery. Dokąd wy nas prowadzicie? - mówił Rzońca na sali plenarnej.

Ukraina popiera taksonomię

W debacie głos zabrał też były premier RP, europoseł Jerzy Buzek (PO).

- Komisja określa najwyższe standardy środowiskowe dla nowych inwestycji w atom i gaz. Takie inwestycje gazowe będą musiały przejść na wodór lub zielony gaz do 2035 r., a kraje członkowskie muszą określić datę wyjścia z węgla. To dobre propozycje, zgodne z naszym Europejskim Ładem. Trudno też posądzać Komisję i Parlament Europejski o sprzyjanie Rosji. To właśnie my od początku wojny wspieramy Ukrainę i sprzeciwiamy się barbarzyńskiej rosyjskiej wojnie - mówił podczas debaty.

- To Parlament - byłem jednym z autorów tej poprawki - opowiedział się za całkowitym zakazem importu energii z Rosji. A w czerwcu, pierwszy raz w historii Unii, import gazu płynnego z USA przewyższył import gazu z Rosji. To efekt naszych parlamentarnych negocjacji z Kongresem (USA) i administracją (ówczesnego prezydenta USA Baracka) Obamy prowadzonych w 2015 r. I na koniec ważna uwaga dla nas: rząd Ukrainy w oficjalnym stanowisku prosi nas, posłów, o poparcie taksonomii. To nas zobowiązuje - zaznaczył Buzek.

Polska zadowolona z propozycji KE

Komisja Europejska na początku lutego przyjęła projekt tak zwanej taksonomii, który uwzględnia rolę gazu i energii nuklearnej w transformacji energetycznej. Oznacza to, że inwestycje w te źródła odegrają dużą rolę w transformacji energetycznej i będzie na nie można pozyskać pieniądze od UE i na rynkach finansowych.

- Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, Komisja uważa, że w okresie przejściowym (transformacji energetycznej) rolę odegrają inwestycje prywatne w działalność związaną z gazem i energią jądrową. Wybrane działania związane z gazem i energią jądrową są zgodne z celami klimatycznymi i środowiskowymi UE oraz pozwolą nam przyspieszyć odejście od bardziej zanieczyszczających źródeł, takich jak węgiel, w kierunku przyszłości neutralnej dla klimatu, opartej głównie na odnawialnych źródłach energii - podała Komisja.

Z projektu zadowolona jest Polska.

- Projekt aktu uwzględnia szereg postulatów Polski i innych państw członkowskich w odniesieniu do gazu i energii atomowej. Mamy nadzieję, że regulacja znajdzie teraz większość w Parlamencie Europejskim - powiedział Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.