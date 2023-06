Wchodzi w życie specustawa mająca ułatwić powstawanie w Polsce elektrowni szczytowo-pompowych, które są wielkoskalowymi magazynami energii, a których od lat nie budowano. To wielkie przedsięwzięcia o kosztach szacowanych w miliardach.

Dyskusje o tym, czy w Polsce odnawialne źródła energii (OZE) rozwijają się wystarczająco szybko, czy nie, będą zapewne jeszcze trwały, ale bezsprzecznie ich przybywa.

Według danych Agencji Rynku Energii (ARE) na koniec kwietnia 2023 roku w Polsce moc zainstalowana OZE wyniosła prawie 24,4 GW wobec niespełna 19,3 GW na koniec kwietnia 2022 roku.

Przy tym w strukturze mocy OZE duży udział mają źródła zależne pogodowo. Według danych ARE na koniec kwietnia 2023 we wskazanych wyżej 24,4 GW mocy OZE było ponad 8,6 GW mocy wiatrowych i prawie 13,5 GW fotowoltaicznych.

W takich realiach coraz większego znaczenia nabierają magazyny energii, bo - najkrócej mówiąc - pozwalają zagospodarować okresowe nadwyżki produkcji energii z OZE i oddawać je do systemu, gdy to potrzebne.

W raporcie z 2022 roku "Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju" przygotowanym przez Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego wskazano, że udział OZE przekraczający 25 proc. w systemie elektroenergetycznym, z zaznaczeniem, że ten poziom może być różny w różnych systemach, powoduje występowanie dwóch sytuacji wymagających wsparcia ze strony magazynów energii.

Mianowicie w okresach, gdy generacja OZE jest wysoka i powoduje nadwyżkę generacji nad

Elektrownia szczytowo-pompowa - czym jest i jak działa?

zapotrzebowaniem, wystąpić mogą zakłócenia sieci (częstotliwości, napięcia, mocy biernej)i przeciążenia sieci, a problemów tych można uniknąć, jeśli nadwyżka generacji zostaniezmagazynowana.

Z kolei w okresach, gdy generacja OZE jest niska, występować może deficyt mocy w stosunku do zapotrzebowania. Wsparciem dla systemu w takich sytuacjach byłoby uwolnienie energii zmagazynowanej w okresach nadwyżki generacji.

Nic zatem dziwnego, że dużo uwagi ostatnio poświęca się planom budowy w Polsce elektrowni szczytowo-pompowych, które są wielkoskalowymi magazynami energii, a których od dekad w Polsce nie budowano.

Elektrownie szczytowo-pompowe pozwalają na magazynowanie energii elektrycznej w formie energii

potencjalnej wody przepompowywanej z dolnego do górnego zbiornika. Odzysk zmagazynowanej

energii odbywa się poprzez przepływ wody w odwrotnym kierunku, zasileniu hydrozespołów i oddaniu

energii elektrycznej do sieci.

Jest kilka planów projektów budowy nowych elektrowni szczytowo-pompowych, a w ich realizacji mają pomóc nowe regulacje.

Co zakłada Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących?

Zawarte są one w ustawie z 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, która - poza wyjątkami - wchodzi w życie 30 czerwca 2023 roku.

Ustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji polegających na budowie elektrowni szczytowo-pompowych, a także organy właściwe w sprawach przygotowywania i realizacji tych inwestycji.

Wprowadzane przepisy regulują postępowanie poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, nabycie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonych na inwestycje w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych.

W ustawie przewidziano szereg ułatwień proceduralnych w związku z inwestycjami w elektrownie szczytowo-pompowe.

Należą do nich m.in. zastąpienie wymogu uzyskania przez inwestora, na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji różnych uzgodnień i decyzji procedurą opiniowania przez właściwe organy oraz zakreślenie im 30-dniowego terminu na przedstawienie stanowiska, pod rygorem uznania, że dany organ nie zgłasza zastrzeżeń, jeżeli nie wyda opinii w tym terminie.

Przy czym tej procedury nie stosuje się do pozwolenia wodnoprawnego oraz do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej.

Ustawa reguluje nie tylko kwestie z zakresu przygotowanie inwestycji, ale także nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i sprawy z obszaru realizacje inwestycji oraz określa zasady postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji elektrowni szczytowo-pompowych.

Trzy projekty wymieniane są jako czołowe, ale możliwości jest więcej

Z raportu "Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju" wynikało, że najbliższe realizacji są trzy projekty budowy nowych elektrowni szczytowo-pompowych.

Te projekty wymienione w raporcie to ESP Młoty (750 MW) , którą ma wybudować PGE, ESP Rożnów 2 ( 700 MW) , którą ma zbudować Tauron i ESP Tolkmicko ( 1040 MW), którą miałaby zbudować Energa z grupa Orlen.

W raporcie wymieniono też inne potencjalne lokalizacje elektrowni szczytowo-pompowych, a Mianowice ESP Sobel/Sobol – 1000 MW, ESP Niewiastka – 1000 MW, ESP Pilchowice III – 612 MW, ESP Smolniki – 200 MW, ESP Włocławek – 100MW, ESP Bełchatów – 1000 MW i ESP Chojna – 5, 6 MW

Raport z 2022 roku zawiera przewidywane, czy zakładane wówczas harmonogramy prac. Podano w nim, że ESP Tolkmicko miała by zostać zrealizowana do końca 2029 roku, ESP Rożnów 2 do końca 2030 roku, a ESP Młoty do końca 2028 roku, ale tu spółka już podała, że planowany termin zakończenia inwestycji to 2030 rok.

Elektrownie szczytowo-pompowe są nie tylko długotrwałe, ale też nie mało kosztują

Co się teraz dzieje w projektach ?

Z uzyskanych informacji wynika, że PGE ma studium wykonalności ESP Młoty, które pozwoliło określić m.in. parametry turbozespołów, górnego oraz dolnego zbiornika, czy wyprowadzenia mocy. Spółka podała też, że niedługo zostanie zakończona trwająca 12 miesięcy inwentaryzacja przyrodnicza, która też wskaże jak należy realizować inwestycję ESP Młoty.

Dodajmy, że PGE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) otrzymały zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, co otworzyło drogę do odpłatnego objęcie przez NFOŚiGW udziałów w spółce PGE Inwest 12 tj. spółce celowej PGE, odpowiedzialnej za realizację projektu ESP Młoty.

Tauron Polska Energia podaje, że w 2023 roku prowadzi wstępne analizy i badania dotyczące możliwości realizacji projektu ESP Rożnów 2. Spółka poinformowała, że obecnie prowadzi obserwacje środowiskowe w ramach inwentaryzacji przyrodniczej, które będą podstawą do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto wykonywane przez Taurona prace obejmują m.in. analizę geologiczną w oparciu o dane archiwalne, badania geofizyczne ( sejsmika płytka i kartowanie osuwisk), przygotowanie wniosku o określenie warunków przyłączenia ESP Rożnów II jako magazynu energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także opracowanie modelu biznesowego i analizy opłacalności.

Od Energi dowiedzieliśmy się, że Energa Wytwarzanie jest na etapie przygotowywania studium wykonalności ewentualnej inwestycji w ESP Tolkmicko, a "dalsze decyzje zależne będą od wypracowanych w nim wyników".

Warto podkreślić, że inwestycje w elektrownie szczytowo-pompowe są nie tylko długotrwałe, ale też nie mało kosztują.

W przywoływanym już kilka razy raporcie podano, że koszty inwestycji sięgają 2 mln dolarów na MW mocy zainstalowanej, ale zaznaczono m.in. , że z drugiej strony żywotność elektrowni szczytowo-pompowych to 40 lat. Z kolei doniesień medialnych wynika, że koszty inwestycji ESP Młoty mógłby sięgnąć 4 mld zł, a ESP Rożnów 2 około 6 mld zł.

W Polsce wg. wskazanego wyżej raportu obecnie sześć elektrowni szczytowo- pompowych: Żarnowiec (780 MW mocy zainstalowanej na generacji ), Porąbka Żar (552 MW), Solina (198 MW), Żydowo (165 MW), Niedzica (92 MW), Dychów (90 MW).