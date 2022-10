- Aby uniknąć ryzyka niedoborów energii, trzeba wprowadzić limity jej zużycia kupowanej po cenach z ustawy. Proponowałbym 90 proc. zeszłorocznego zużycia. Kto potrzebowałby więcej, musiałby płacić cenę rynkową - uważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

- Niestety, ustawa o maksymalnych cenach prądu tylko w nikłym stopniu motywuje do oszczędzania odbiorców domowych, wrażliwych, MŚP i samorządy - mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

- Ustalenie maksymalnych cen na sprzedaż prądu bez istotnych limitów jego zużycia grozi niedoborem energii. Wchodzimy w system, który ignoruje możliwości produkcji prądu - uważa.



- Błędem jest, że w czasach kiedy energii brakuje, nie idzie mocny bodziec do oszczędzania energii - mówi.

Ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców uchwalił w ub. tygodniu Sejm. Teraz zajmuje się nią Senat.



Co dla odbiorców energii elektrycznej oznacza ustawa o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, czyli tzw. ustawa o maksymalnych cenach prądu?

- Ustawa o maksymalnych cenach prądu zakłada, że maksymalna cena sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh netto dla zużycia energii ponad limity określone w odrębnej ustawie, a dla sektora MŚP, samorządów i tzw. odbiorców wrażliwych - 785 z/MWh netto. Wpływ na cenę będzie też miała stawka VAT.

Ta ustawa na pierwszy rzut oka pomaga odbiorcom energii, bo ogranicza wzrost cen za prąd na przyszły rok do poziomu 700-800 zł/MWh netto - w sytuacji, kiedy ceny rynkowe przekraczały już 2000 zł/MWh. To zatem zdjęcie ryzyka cenowego dla większość podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych w Polsce.

Ceny na poziomie 2000 zł/MWh nie pojawiły się jednak bez powodu, tylko przez brak dostępności gazu. Wobec ryzyka dostępności węgla i gazu może się okazać, że produkcja ostatnich jednostek energii elektrycznej zaspokajających zapotrzebowanie będzie zimą znowu kosztowała znacznie więcej niż 800 zł, a nawet 2000 zł/MWh...

Niestety, ustawa tylko w nikłym stopniu motywuje do oszczędzania odbiorców domowych, wrażliwych, MŚP i samorządy. To oznacza, że koszty ewentualnych niedoborów oraz bardzo wysokich cen prądu będą musiały w całości udźwignąć inne podmioty, głównie duże firmy.

Dla dużych firm będzie to bolesne, ale przede wszystkim sprowokuje je do reakcji: zmniejszenia produkcji, przez co będzie na półkach mniej towarów, a część małych firm napotka problemy z zaopatrzeniem.

Ograniczenie produkcji w dużych firmach spowoduje też ograniczenie zamówień od małych firm, a przez to cała gospodarka może być zmuszona zmniejszać zatrudnienie. Wtedy ta ustawa może okazać się nie ulgą, ale kamieniem u szyi dla gospodarstw domowych i sektora MŚP...

"Wchodzimy w system, który ignoruje możliwości produkcji prądu"

Dlaczego miałoby zabraknąć energii?

- Jeżeli ustalamy cenę maksymalną na cokolwiek, a ustalona została na prąd, to mogą pojawić się niedobory.

Cena wpływa na zachowania obu stron, czyli dostawcy i odbiorcy. Jeżeli odbiorcom powiemy, że mogą kupować prąd po cenach trzy razy mniejszych niż rynkowe, a sprzedawcom, że mają po tyle sprzedawać, to zużycie będzie większe niż byłoby bez interwencji cenowej, a produkcja będzie mniejsza niż byłaby, gdyby nie interwencja.

To, co może się stać z energią elektryczną, dobrze obrazuje sytuacja na rynku węgla, który miał być po 966 zł za tonę. Ustawa była - i na papierze wszystko się zgadzało, tylko nie było węgla po takiej cenie.

Tak samo może być z prądem tzn. przy cenach maksymalnych popyt może wzrosnąć, ale niekoniecznie wytwórcy będą chcieli sprzedawać prąd po limitowanych cenach, który ma określić rząd.

Ustalenie maksymalnych cen na sprzedaż prądu bez istotnych limitów jego zużycia grozi niedostatkiem energii. Wchodzimy w system, który ignoruje możliwości produkcji prądu.

Wskazani w ustawie odbiorcy mogą zużywać nieograniczone ilości kupowanej po cenach maksymalnych energii, co oznacza, że ewentualny jej niedobór, konieczność poradzenia sobie z nim spadnie na wytwórców i największych odbiorców energii.

Gdzie według pana mogą się pojawić niedobory energii - w jakim segmencie rynku produkcji prądu?

- W zeszłym roku w Polsce wyprodukowano około 170 TWh prądu, z tego 80 proc. z węgla, 12 proc. z OZE i 8 proc z gazu.

Według niedawnych przekazów rządu węgiel zużywany przez elektroenergetykę zawodową pochodzi z polskich kopalń. Nie jest to pogląd powszechny, a produkcja węgla w Polsce spada. Energetyka może być w jakimś stopniu uzależniona od importu węgla, co miałoby wpływ na możliwości produkcji. Jednak najbardziej problematyczne pozostaje jest utrzymanie produkcji z gazu. Dostępność tego paliwa nie jest oczywista.

"Potrzebne są gwarancje dostępności prądu dla najbardziej strategicznych odbiorców"

- Szacuję, że gdybyśmy ograniczyli zużycie prądu o 20 proc., to faktycznie energia mogłaby być dostarczana po cenach rzędu 785 zł/MWh, bo wtedy najdroższe elektrownie, czyli gazowe, nie miałby istotnego wpływu na ceny. Ryzykiem byłaby tylko ewentualna znaczna podwyżka cen certyfikatów emisyjnych.

A nie ograniczając znacząco zużycia energii, uzależniamy ceny prądu od cen, dostępności gazu i - w jakimś stopniu - też od cen importowanego węgla.

Potrzebne są gwarancje dostępności prądu dla najbardziej strategicznych odbiorców, w tym w ochronie zdrowia. Obietnica powszechnej dostępności nie jest jednakże równoznaczna z gwarancją ciągłości dostaw prądu. Ochrona zdrowia powinna mieć w całości gwarancję niskich cen prądu; warunkiem nie powinien być kontrakt z NFZ.

Bywało już nie raz, że ustawy były poprawiane. Co pana zdaniem zapobiegłoby ryzku które pan przedstawia tzn. niedoborowi energii?

- Aby go uniknąć trzeba wprowadzić limity zużycia energii nabywanej po cenach z ustawy. Proponowałbym poziom 90 proc. zeszłorocznego zużycia. Każdy, kto zużywałby więcej, musiałby płacić cenę rynkową, a nie ustawową cenę preferencyjną.

Po pierwsze: w ten sposób ryzyko niedoboru zostanie zmarginalizowane; każdy w domu, samorządzie czy firmie wprowadzi oszczędności. Po drugie: unikniemy ryzyka arbitrażu, już kilka miesięcy temu słyszałem o małym deweloperze korzystającym z prądu z gniazdek mieszkańców poprzedniego etapu inwestycji.

"Ustawa w pierwotnym kształcie przewróciłaby spółki obrotu"

W jakiej sytuacji znaleźli się sprzedawcy prądu, spółki obrotu?

- Ustawa w pierwotnym kształcie przewróciłaby spółki obrotu, bo miały dostawać rekompensaty na błędnie ustalonych zasadach.

Po pierwszym czytaniu rząd uwzględnił głos branży w tej sprawie. Rekompensata dla spółek obrotu dotycząca cen w 2023 roku ma dotyczyć wszystkich kontraktów zawartych po 23 lutego 2022, niezależnie od daty, oraz być wyliczane na podstawie rzeczywistej ceny zakupu energii przez spółkę obrotu na rynku terminowym, a nie ceny spotowej w 2023 roku.

Wytwórcy mają oddawać 100 proc. nadwyżki przychodów ze sprzedaży energii ponad przychody za cenę energii , którą określi rząd. Jaka jest pana opinia w sprawie planowanego ustalenia tego limitu cen prądu/przychodów dla wytwórców energii ?

- Czy wytwarzanie energii byłoby kontynuowane przez zawodową elektroenergetykę - mimo wymuszenia ceny sprzedaży poniżej kosztów? To byłaby decyzja ekonomicznie wbrew interesom spółki, ale pod presją może być podjęta...

Wtedy uderzy w wytwórców, aż do wyczerpania ich możliwości finansowych. A te możliwości mogą być przeszacowane, bo także u wytwórców energii wzrosły koszty i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, więc nie da się wypłacić całości niedawnych zysków.

To się może skończyć tym, że pewien procent energii zużywanej przez odbiorców nie objętych preferencyjnymi cenami będzie albo dostępny po bardzo wysokich cenach, albo nie zostanie dostarczony.

Można ograniczyć dostawy, ale to powinien być przemyślany plan, a nie efekt nieszczelnego systemu zabezpieczeń skutkujący wypadkiem, chaosem - szczególnie, gdyby ten chaos miał objąć np. ochronę zdrowia.

"Błędem jest, że w czasach kiedy energii brakuje, nie tworzy się mocny bodziec do oszczędzania energii"

Reasumując: co się - pana zdaniem - dzieje, jakie będą ogólnie rzecz biorąc skutki tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu?

- Rozdrabniamy się trochę na postulaty różnych grup interesów - odbiorców energii, spółek obrotu, producentów prądu... To kakofonia dźwięków, które muszą być usłyszane, ale nie powinny nam przesłaniać podstawowego problemu ustawy o maksymalnych cenach prądu.

A jej zasadniczym problemem jest to, że ceny, które państwo zagwarantowało odbiorcom, mają obwiązywać bez istotnego limitu zużycia energii, przez co mogą sprowokować niedobór.

Można dyskutować, czy limit zużycia energii po preferencyjnych cenach powinien wynosić dla gospodarstw domowych, samorządów i firm 85 proc. czy może 105 proc. ubiegłorocznego zużycia, ale powyżej niego należałby płacić po cenach rynkowych... Błędem jest, że w czasach kiedy energii brakuje, nie idzie tworzy się bodziec do oszczędzania energii.